Tutti (o quasi) contro Iago Garcia al Grande Fratello. Nel corso della nuova diretta su Canale 5, Alfonso Signorini ha aperto la discussione dopo un filmato che ha riassunto i vari attacchi e critiche che l’attore spagnolo ha ricevuto in questi giorni dopo le sue parole contro Shaila Gatta. Iago, infatti, l’ha definita volgare, trovando il suo comportamento poco elegante.

Iago ha voluto replicare in diretta a queste accuse, spiegando che: “Si è creato un gruppo schierato dalla parte di Lorenzo e Shaila, quindi ogni volta che c’è qualcuno che fa qualche critica a questa coppia, viene un gruppo di persone contro di te.” E ha aggiunto: “Non è un atteggiamento giusto per la situazione in cui stiamo. Qui ci giudichiamo tutti, dobbiamo accettarlo, ma c’è una parte che non lo accetta.”

Cesara Buonamici attacca Iago: “Sembra che tu ti senta superiore agli altri”

Ma le critiche per Iago continuano anche in diretta, quando Lorenzo Spolverato torna ad accusarlo: “Lui non mi ha insegnato niente. Lui parla di rispetto ma lui continua, sa dove istigarmi e colpirmi.” Una critica ben assestata per l’attore arriva, però, da parte di Cesara Buonamici, che gli fa notare come il suo atteggiamento appaia superbo: “Sembra che tu ti senta superiore agli altri, se non è così, cambia atteggiamento!”