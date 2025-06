Non è più soltanto un’amicizia speciale: Iago Garcia e Amanda Lecciso sono ufficialmente una coppia. Nella Casa del Grande Fratello hanno iniziato a conoscersi e piacersi come amici, ma l’amicizia, una volta spente le telecamere, è diventata qualcosa di più. L’attore spagnolo conferma non solo di essere in una relazione, ma anche che questa procede a gonfie vele, al punto da aver anche conosciuto i figli della donna.

Amanda Lecciso e Iago Garcia sono una coppia fake? L'accusa di una giornalista/ Cosa c'è dietro quest'amore

In un’intervista a Nuovo TV, Iago ha raccontato come, dopo il Grande Fratello, lui e Amanda abbiano trascorso molto tempo insieme: “le nostre conversazioni non finivano mai e il nostro contatto si è fatto sempre più fisico.“, ha rivelato. Inizialmente non hanno voluto rovinare l’amicizia, poi però tutto è cambiato. E la distanza, per ora, non è un problema per la coppia, anzi, è uno stimolo: “Ora, per esempio, mi trovo in Puglia: me la sta facendo conoscere meglio lei ed è molto bello scoprire questa terra al suo fianco.”

Stefania Orlando demolisce Amanda Lecciso e Iago Garcia: coppia fake?/ La frecciatina scatena il caos

Iago Garcia svela com’è andato l’incontro con Al Bano Carrisi e i figli di Amanda Lecciso

Proprio nella bella Puglia, Iago Garcia ha fatto due importanti incontri: quello con i figli di Amanda Lecciso e quello con Al Bano Carrisi. Con quest’ultimo, “abbiamo parlato delle specialità della mia terra e del paesino dove si trova buona parte dei miei amici d’infanzia.”, ha rivelato l’attore spagnolo, che si è detto poi entusiasta dell’incontro con i figli di Amanda. La loro reazione a questa conoscenza? “Giorgio, il più grande, è molto maturo per la sua età e Ninni è affettuoso: mi ha abbracciato subito”, ha raccontato al settimanale Garcia. Infine, ha rivelato che a colpirlo di Amanda, oltre all’aspetto fisico, sono stati il suo carattere forte, il rapporto con i figli, la maturità che, tuttavia, non disdegna un pizzico di follia.