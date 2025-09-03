Iago Garcia è pronto a distrarsi dopo le vicissitudini sentimentali: finita la storia con Amanda Lecciso, inizia una nuova avventura in tv

Iago Garcia tenta il bis, ma questa volta non c’entra il Grande Fratello. L’ex volto del reality condotto da Alfonso Signorini, tra i protagonisti della scorsa edizione, sembra essere pronto a fare nuovamente le valige per dirigersi nel suo Paese d’origine con all’orizzonte un’avventura televisiva che in realtà conosce fin troppo bene. Prima di vivere le dinamiche della Casa più spiata d’Italia, l’attore si era infatti messo in evidenza in un noto talent della televisione italiana: Ballando con le stelle. Era il 2016 quando Garcia riuscì a conquistare la vittoria, ennesimo successo professionale dopo quanto dimostrato negli anni sul set. Ebbene, come racconta Lollo Magazine, pare che Iago sia prossimo a vivere nuovamente l’esperienza in pista ma questa volta non con Milly Carlucci a fare da padrona di casa. L’attore sarebbe tra i concorrenti della seconda edizione de Bailando con Las Estrellas, ovvero la versione spagnola del programma di Rai Uno.

Iago Garcia concorrente a Bailando con Las Estrellas: ‘doppietta’ in arrivo? Il precedente a Ballando con le stelle

Dunque, per Iago Garcia c’è all’orizzonte la possibilità di bissare il successo di Ballando con le stelle, seppur in Spagna e non in Italia. Forgiato dall’esperienza al Grande Fratello lo scorso anno è forse ancor più pratico di dinamiche televisive ed è dunque lecito inserirlo tra i possibili vincitori. Il favore del pronostico aumenta considerando anche, come anticipato, la vittoria nel programma di Milly Carlucci risalente al 2016.

Dunque, nuova opportunità professionale per Iago Garcia e forse anche un modo per distrarsi dopo le recenti vicissitudini sentimentali. Dopo settimane di gossip e voci aveva infatti ufficializzato la liaison con Amanda Lecciso, conosciuta proprio al Grande Fratello. Di recente però è arrivato il fulmine a ciel sereno: la rottura. Da concorrente del Bailando con Las Estrellas, chissà che non possa voltare pagina in tutti i sensi.