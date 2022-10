Iako, chi è il concorrente X Factor 2022/ Pubblico lo vede già sul podio, ce la farà?

Chi è Iako, concorrente X Factor 2022: in grado di far vibrare l’anima

I pareri su Iako sono discordanti arrivati a questo punto di X Factor 2022. C’è chi lo giudica originale e unico con la capacità di far vibrare l’anima e di farti viaggiare con la musica. Altri più critici lo considerano poco interessante, a tratti è apparso anche stonato. Qualche follower lo ritiene limitante a livello vocale, ha fatto tre esibizioni ma tutte uguali mantenendosi sempre sullo stesso genere. C’è chi già lo vede sul podio e chi invece scontrandosi con altri titani delle altre squadre lo vede abdicare al primo Live. La curiosità su Jako è tanta così come le aspettative. Bisogna vedere come Rkomi deciderà di lavorare con questo cantante, l’interesse sale.

Alle Audizioni con Il mondo di Jimmy Fontana, successo per Iako

Jacopo Rossetto in arte Iako si è presentato alle Audizioni di X Factor 2022 con poche aspettative. Ha raccontato che ha vissuto la musica sempre in maniera solitaria, l’idea di potersi aprire un po’ lo affascina. Ha presentato la cover de “Il mondo” di Jimmy Fontana. Il suo genere lo definisce “cantautorato elettronico” ed è un genere abbastanza specifico ma non per tutti e sarebbe felice di cambiare idea. Alla fine della sua esibizione il pubblico lo ha premiato con una standing ovation. Per Fedez c’è stata tanta roba: raffinatezza e una mista leggerezza. Secondo Rkomi ha dato un’immagine completamente diversa al brano senza banalizzarlo. Per Ambra ha tolto il vestito al brano ed è entrato sotto pelle e ha premiato il coraggio del cantante di aver osato tanto. Jako è stato promosso a pieni voti.

Intelligenza Artificiale inedito portato ai Boot Camp

Iako ha portato il suo inedito “Intelligenza Artificiale” ai Boot Camp di X Factor 2022 lasciando tutti a bocca aperta per il sound e l’atmosfera che è riuscito musicalmente a creare. Al termine dell’esibizione, Dargen si è alzato in piedi per applaudirlo mentre il pubblico a gran voce chiedeva lo switch. Per Rkomi non è stato un momento facile, lo ha definito un astronauta che ci porta in tempi lontani. Per dare la sedia a Jako è uscito dalla gara Obaro con il rammarico del giudice che lo avrebbe voluto tenere nel suo Roster se avesse avuto l’opportunità, ma dovendo stringere il campo ha preferito portare avanti Jako.

Ai Last Call con In alto mare

Ai Last Call di X Factor 2022 Jacopo Rossetto ha continuato a stupire portando la cover di “In alto mare” di Loredana Bertè. Anche questa volta è riuscito a spogliare la canzone e a farla sua inserendo dei nuovi suoni e tonalità con esito positivo. Rkomi si è complimentato con il concorrente dicendo che ha una sensibilità che gli permette di vedere qualcosa che non tutti vedono e la traduce in musica. Forse è tutt’altro che pop e arriva meno. Al momento di fare la scelta gli ha chiesto di sedersi sulla sedia.

Il video dell’interpretazione di Iako de Il Mondo a X Factor 2022

