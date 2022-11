Iako, X Factor 2022/ Ha già conquistato il web, favorito al televoto?

Iako, X Factor 2022: bene nel primo live

Per il primo live di X Factor 2022 ha visto Iako esibirsi con un brano storico della cultura musicale italiana, Un’estate fa. In linea con il suo spirito cantautorale e con le sonorità elettroniche che hanno segnato il suo percorso è riuscito a donare al pubblico un’esibizione degna di nota. Oltre all’apprezzamento degli spettatori è stata evidente anche la soddisfazione dei giudici, in particolare di Fedez. Quest’ultimo ha voluto sottolineare quanto il suo stile canora riesca a rendere delicate anche le note più rigide e dure. Nonostante i complimenti ha leggermente contestato la scelta dal punto di vista della produzione del brano. Sulla stessa linea Dargen che ha confermato la stima nei confronti del ragazzo, rincarata dalla performance.

X Factor 2022 live, 2a puntata/ Diretta, eliminato. Ambra: "Strappato il cuore"

Il suo giudice, Rkomi, si è dimostrato estremamente compiaciuto del risultato ottenuto dopo i giorni passati in studio a lavorare per trasformare il brano iconico. Ambra è stata invece meno compiaciuta rispetto agli altri, trovando in particolare troppo alta la base rispetto alla tonalità adatta. In ogni caso, Iako ha superato brillantemente la prima fase della serata scongiurando il rischio ballottaggio e ottenendo di diritto l’accesso al secondo appuntamento con i live. Dopo aver rotto il ghiaccio sembra chiaro che il giovane originario di Venezia possa davvero arrivare in fondo alla competizione. A prescindere dalla tonalità, ha dimostrato di poter utilizzare la voce con estrema elasticità con pochi limiti dal punto di vista dell’estensione. Questa peculiarità può di fatto essere un’arma in più per trasformare brani a suo piacimento e renderli quanto più personali e particolari possibile.

Linda, X Factor 2022/ Si conferma pronta per la finale, al live conquista tutti

Iako dimostra ambizione e qualità

Iako è stato uno dei grandi protagonisti di questa prima parte del talent X Factor 2022. Dopo la lunga attesa dettata dalle audizioni anche l’edizione 2022 è ufficialmente partita. Come ogni anno gli artisti in gara dimostrando sia grande ambizione che qualità, come testimoniato dal ragazzo. Jacopo Rossetto è stato tra i concorrenti più inattesi nel corso delle selezioni; lui stesso nutriva poche speranze di riuscire ad accedere i live. Grazie alle performance offerte in particolare ai Bootcamp e alla Last call si è aggiudicato un posto nel roster di Rkomi, nuovo giudice del talent targato Sky.

Dadà, X Factor 2022/ Troppo ripetitiva come dice Rkomi? Fedez la difende

Inoltre, anche il pubblico sembra essere già colpito dalle capacità dell’artista. Non a caso, dai commenti sul web Iako sembra assolutamente tra i preferiti del pubblico. Viste le premesse, è lecito aspettarsi qualcosa di ancora più entusiasmante per il prossimo appuntamento con i live.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE AL PRIMO LIVE











© RIPRODUZIONE RISERVATA