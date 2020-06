Ian Holm è morto/ Addio al Bilbo Baggins de “Il Signore degli Anelli”: aveva 88 anni

Lutto nel mondo del cinema: Ian Holm è morto, l’attore aveva 88 anni. La notizia è stata confermata dal suo agente ai microfoni del The Guardian: «È morto in ospedale, accompagnato dalla sua famiglia e dalla sua badante. Affascinante, gentile e di grande talento, ci mancherà moltissimo». L’interprete da tempo era malato di Parkinson e le sue condizioni di salute sono peggiorate esponenzialmente nel corso degli ultimi giorni.

Noto per le interpretazioni dell’androide Ash in “Alien” di Ridley Scott e dell’hobbit Bilbo Baggins nelle trilogie de “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit”, Ian Holm nel 1981 è stato candidato agli Oscar come miglior attore non protagonista grazie all’interpretazione in “Momenti di gloria” di Hugh Hudson. Indimenticabili, inoltre, i ruoli in “Brazil”, “Amleto”, “La pazzia di Re Giorgio” e “Il dolce domani”.

Nato a Essex nel 1931, Ian Holm è stato anche un grande attore di teatro – pilastro della Royal Shakespeare Company – e nel 1965 si è guadagnato il riconoscimento come miglior attore per l’interpretazione in “Henry V”. Protagonista anche sul piccolo schermo, basti pensare al successo di “The Borrowers”, l’attore è stato diretto da alcuni dei più grandi registi della storia recente e non: dal “nostro” Franco Zeffirelli a Woody Allen, passando per Steven Soderbergh e Atom Egoyan, fino a Terry Gilliam e Luc Besson. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa, qui di seguito vi riportiamo qualche esempio.

RIP Ian Holm, a genius actor who brought considerable presence to parts funny, heartbreaking & terrifying. Thanks for Bilbo, Napoleon (twice), Sweet Hereafter, Big Night, Brazil and, of course the iconic Ash. “I can’t lie to you about your chances, but… you have my sympathies.” pic.twitter.com/tO9tcydVUK — edgarwright (@edgarwright) June 19, 2020

We are very sorry to hear of the death of Ian Holm. Nominated for 6 BAFTAs in his wide-ranging and successful career across TV and film, he is pictured here winning the Supporting Actor award for his role in Chariots Of Fire in 1981. pic.twitter.com/x3OduDwoJe — BAFTA (@BAFTA) June 19, 2020

Time Bandits, Dance With A Stranger, Brazil. Some of Ian Holm’s great screen performances have seemed deceptively small, but actually been so powerful. Brimming with suppressed emotion. Goodbye Sir. pic.twitter.com/79pH7e3KlU — Samira Ahmed (@SamiraAhmedUK) June 19, 2020





