Tra i ruoli che Ian Ziering ha ricoperto il più famoso è senza dubbio quello di Steve Sanders in Beverly Hills. L’attore, nato nel 1964 a Neward, negli Stati Uniti, ha debuttato con Franco Zeffirelli al cinema nel film “Amore senza fine”: con lui, nella stessa pellicola, ha trovato l’esordio con un giovanissimo Tom Cruise. Nella soap opera “Sentieri” ha interpretato per due anni Cameron Stawart, un ruolo che ha contribuito alla sua notorietà anche se è stato appunto Beverly Hills a fargli conoscere la popolarità che ha poi avuto. Tra i suoi ultimi ruoli quello del 2013 nel film “Sharknado”, molto apprezzato dal pubblico.

Nella vita privata, invece Ian Ziering è stato sposato per diverso tempo con Nikki Schieler, ex coniglietto di Playboy. I due si sono separati nel 2002, dopo cinque anni di matrimonio. Si erano conosciuti proprio sul set di Beverly Hills e dopo essersi innamorati, erano convolati a nozze qualche tempo dopo, nel 1997. Più avanti si è sposato la seconda volta con l’infermiera Erin Ludwig, con la quale il matrimonio è poi finito nel 2019. I fiori d’arancio per la coppia sono arrivati nel 2010 e dal loro matrimonio sono nate anche due figlie, Mia Loren e Penna Mae. Le due bambine sono nate entrambe il 25 aprile, ma a due anni di distanza l’una dall’altra. Entrambe sembrano avere uno splendido rapporto con il papà.

Ian Ziering, vita privata: due figlie dal secondo matrimonio (che poi è terminato)

Ian Ziering, che con la moglie Erin Ludwig ha avuto due bambine, non perde occasione per dimostrarsi un papà innamorato delle sue figlie sui social, come quando nel 2022 ha scritto: “È bello essere padre di queste due”. E ancora, nel 2021, scriveva: “Le mie figlie mi hanno insegnato sulla vita più di quanto io abbia mai immaginato!”. Con Erin Ludwig, invece, le cose non sono andate come l’attore avrebbe sperato. I due si sono separati nell’ottobre del 2019 ma continuano ad andare d’accordo per il bene delle loro splendide figlie.