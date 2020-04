Iannone, stop 18 mesi per doping/ Motogp: confermata la contaminazione alimentare

Solo poco fa la commissione disciplinare della Federmoto internazionale ha fissato a 18 mesi lo stop per Andrea Iannone, dopo essere stato trovato positivo a un controllo antidoping, occorso lo scorso 3 novembre, durante il weekend del Gp della Malesia della Motogp. Il pilota dell’Aprila dunque, salvo prossima decisione del TAS, a cui certo la difesa dell’italiano si richiamerà appena possibile, rimarrà ancora a lungo lontano della sella: anzi per la precisione il periodo di sospensione per doping è stato deciso dal 17 dicembre 2019 al 16 giugno del 2021. Come è ben noto, mesi fa Andrea Iannone era stato trovato positivo al Dostranolone, steroide androgeno esogeno anabolizzante le cui tracce sarebbero state rivelate nel sangue del pilota durante il controllo antidoping. Subito la difesa di Iannone si era mossa per l’ipotesi della contaminazione alimentare accidentale, e per l’assunzione involontaria della sostanza dopante, più precisamente nella carne che il centauro aveva assunto nel weekend della Motogp malesiano, in un ristorante. La commissione però pur riconoscendo la causa accidentale della riscontrata positività, pure ha deciso di procedere per la sospensione per 18 mesi dello stesso pilota.

DOPING IANNONE: LA DIFESA ROCORRERA’ AL TAS

Più precisamente, nella sentenza di stop per 18 mesi per doping di Andrea Iannone, si legge che i giudici della commissione disciplinare della Federmoto hanno riconosciuto l’origine accidentale della positività, ma pure hanno imputato al pilota di non aver controllato con attenzione le sostanze proibite, e alla casa di Nolte di non aver vigilato su quanto assunto dallo stesso pilota e il suo comportamento. Come abbiamo riferito prima, certo la difesa di Iannone, guidata dall’avvocato Antonio De Rensis, ricorre al Tas, dove potrebbe ottenere sentenza entro l’autunno. Se il pilota verrà assolto in quella sede, con un mondiale della Motogp che stenta a partire prima dell’estate, Iannone potrebbe anche tornare a brevissimo in pista.



