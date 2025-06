Perché Belve Crime non va in onda oggi, 17 giugno 2025? Nessuno stop e slittamento ma reltà è diversa e la Rai è costretta a spiegare

Perché Belve non va in onda questa sera, martedì 17 giugno 2025 e non torna martedì prossimo? “Cancellato il programma di Francesca Fagnani?”: verità diversa

Questa sera il programma di Francesca Fagnani non va onda ma non andrà in onda neanche nelle prossime puntate e ciò ha dato il via ad una serie di equivoci che hanno costretto la Rai ad intervenire personalmente per chiarire. Andando con ordine, il motivo del perché Belve non va in onda questa sera, martedì 17 giugno 2025, è presto detto. Non è uno stop, uno slittamento, o un spostamento dovuto alla partita di Under 21 Italia-Spagna ma semplicemente si trattava di una puntata pilota.

Il malinteso è nato dal fatto che diversi organi di informazione hanno diffuso un calendario con tanto di date delle prossime puntate di Belve Crime totalmente inventato che ha generato nei telespettatori caos e confusione. La verità è totalmente diversa perché già in origine lo spin-off del programma di Francesca Fagnani era stato concepito come un format con una sola puntata ‘pilota’ eventualmente da riproporre nella prossima stagione televisiva. E dunque non vi sono altre puntate che andranno in onda le prossime settimane. Ed infatti dopo la confusione generata la Rai è stata costretta a chiarire.

Nessuno stop o cancellazione a Belve Crime, Rai interviene: “Prevista una sola puntata”

Svelato perché Belve non va in onda oggi, 17 giugno 2025, e spiegato che non tornerà in onda nelle prossime puntate non resta che riportare anche il comunicato della Rai: “Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi d’informazione di Belve Crime era prevista una sola puntata per questa stagione. Nessun calendario con più puntate era mai stato annunciato” Nulla da spostare e nulla di cancellato, del resto la GuidaTvRaiplay già da tempo rivela che martedì prossimo, 24 giugno, in prima serata su Rai2 andrà in onda il programma di Monica Setta riadattato per la fascia oraria: Storie al Bivio Show.

E dunque quando torna in onda Belve di Francesca Fagnani? Un data precisa non c’è ma quel che è certo, come riportato dall’ADNKronos, nella prossima stagione televisiva la giornalista tornerà in onda con un nuovo ciclo di puntate sia del format originario che del suo spin-off con le interviste ai protagonisti di cronaca nera. Insomma nessuna cancellazione ma tutto era già stata originariamente così impostato.