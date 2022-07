Ibanez al Real Madrid?/ Calciomercato, pure il Barcellona sul giocatore della Roma

Calciomercato news, Ibanez al Real Madrid per sistemare la difesa

In questa sessione di calciomercato estivo il general manager della Roma Tiago Pinto sembra essere scatenato avendo già messo a segno diversi colpi importanti ma in queste ore deve guardarsi bene dai rumors che vedrebbero Roger Ibanez al Real Madrid. Secondo quanto rivelato da Ekrem Konur di todofichajes.net, i blancos ed anche il Barcellona avrebbero messo nel mirino il ventitreenne brasiliano di origini uruguaiane.

Il Real di Carlo Ancelotti sarebbe intenzionato ad accaparrarsi Jules Koundé del Siviglia per sistemare il proprio reparto arretrato ma il profilo di Ibanez sarebbe l’alternativa principale al francese. Ricordiamo che all’Atalanta spetta ancora un 10% dalla futura rivendita di Ibanez entro il 2024, come si leggeva nella nota ufficiale pubblicata dal club giallorosso al momento del suo arrivo dai nerazzurri di Bergamo nel 2020.

Il passaggio di Roger Ibanez al Real Madrid, o al Barcellona, forzerebbe la Roma a tornare sul calciomercato per trovare almeno un altro difensore centrale per l’organico di mister Mourinho. Lo scorso anno con i capitolini Ibanez ha segnato quattro reti in addirittura 52 presenze totali tra campionato e coppe varie, contribuendo in modo significativo anche alla conquista della Conference League.

