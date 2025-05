C’è anche la modella italoamericana Ibiza Altea tra le nuove concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025. Classe 1999, nata ad Atlanta in Georgia, vive oggi a Milano assieme al figlio Angel Gabriel. Gli ultimi anni non sono stato affatto semplici per la giovane, che ha dovuto affrontare la drammatica scomparsa del compagno Davide Pilotto, deceduto tragicamente a causa di un incidente stradale. Correva l’anno 2020, all’epoca il piccolo Angel Gabriel aveva solo sei mesi.

Per Ibiza Altea è stato un colpo durissimo, ma ciononostante ce l’ha messa tutta per rialzarsi, rimboccandosi le maniche come non mai. La vita professionale le sorride: da tempo è attiva nel settore della moda, che le ha spianato la strada per il mondo dello spettacolo. Sui social la sua presenza è destinata a crescere con la partecipazione al reality di Mediaset, dove cercherà di mettersi alla prova e lasciare un segno del suo passaggio.

Ibiza Altea, l’amore per la Sardegna e la sfida reality: il padre giornalista tifa per lei

Ibiza Altea, al di là delle sue origini, ha sempre portato nel cuore l’Italia. In particolar modo la Sardegna, terra del padre Angelo Altera, ex giornalista dell’Unione Sardo. Proprio il reporter isolano, parlando della figlia Ibiza, ha raccontato del legame di Ibiza con la Sardegna. Per quanto concerne l’inizio della nuova esperienza in Honduras non ha potuto fare altro che augurarle buona fortuna, promettendo di seguirla e sostenerla da casa.

“Non sono un appassionato di reality ma sono molto felice per mia figlia. La trasmissione condotta da Veronica Gentili, con opinionista Simona Ventura, può essere un bel trampolino di lancio per la carriera di Ibiza”, ha assicurato il papà della modella. Per Altea, adesso, è arrivato il momento di mettersi alla prova in terra onduregna.

