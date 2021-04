Ibla: “Rudy Zerbi? Ad Amici mi ha abbandonata”/ “Mi sono sentita come se…”

L’avventura di Ibla nella scuola di Amici 2021 è stata intensa e particolari. Dopo essere stata ammessa come allieva di Rudy Zerbi, nel corso delle settimane, ha perso la fiducia del proprio insegnante che le ha così dato la possibilità di diventare un’allieva di Arisa che aveva espresso ammirazione nei suoi confronti. A distanza di settimane dalla sua eliminazione dal serale di Amici 2021, arrivata durante la seconda puntata del talent show di Maria De Filippi, Ibla ha rilasciato un’intervista ai microfoni della trasmissione radiofonica Radio Smeraldo condotta da Francesco Barra in cui ha spiegato di essersi sentita abbandonata da Zerbi quando ha scoperto le sue intenzioni.

“Non è stata una scelta mia. Rudy Zerbi mi ha abbandonato, un attimo mi sono sentita un pò come se ci buttano fuori di casa. Adesso cosa faccio? Dove vado?”, ha spiegato la cantante.

IBLA: “RUDY ZERBI E ARISA HANNO FATTO USCIRE PARTI DI ME”

Nonostante tutto, però, Ibla è felice del percorso fatto nella scuola di Amici 2021 e ringrazia sia Rudy Zerbi che Arisa. Entrambi gli insegnanti, con un atteggiamento diverso, sono riusciti a tirare fuori la sua sensibilità e il suo talento. Da entrambi ha ricevuto “Consapevolezza, perchè Amici in generale ti dona consapevolezza e ti aiuta a scoprire cosa sei in maniera veloce. Entrambi hanno fatto uscire parti di me“. Soddisfatta di aver lavorato sia con Arisa che con Zerbi, Claudia Iacono, questo il vero nome della cantante, ammette che le sarebbe piaciuto lavorare anche con Anna Pettinelli. “Sono felicissima, avrei preferito avere tutti e tre i professori di canto, per poter ricevere qualcosa di diverso”, ha concluso.

