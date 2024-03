Ibrahim Celikkol, attore di Terra Amara: “Ho perso mio padre a soli 17 anni”/ “Mio figlio Alì? La mia gioia…”

Ibrahim Celikkol, alias Hakan in Terra Amara: “Nel mio personaggio ci sono anche le mie emozioni…”

La puntata odierna di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin si apre con un protagonista indiscusso di una serie particolarmente amata: Ibrahim Celikkol, alias Hakan in Terra Amara. “Se ho messo del mio in questo personaggio? Dal punto di vista caratteriale certo, un pezzo c’è sempre: non possiamo dare qualcosa che non abbiamo dentro di noi. Altrimenti recitare diventa un gioco, deve invece essere un’emozione, se non la senti non la puoi condividere con gli spettatori”. Inizia così l’intervista dell’attore, che poi si concentra sul descrivere il percorso che lo ha forgiato dal punto di vista caratteriale.

“Da dove nasce la mia generosità? Il carattere non può essere creato da sè, dipende forse dai genitori o dagli altri che ti circondano. I miei genitori mi hanno cresciuto con i valori dell’amore e del rispetto; sono comunque cresciuto anche grazie agli errori, sono preziosi per maturare”. Queste le parole di Ibrahim Celikkol – attore di Terra Amara – che a proposito dei suoi genitori ha sottolineato il particolare rapporto con sua madre: “Legato a mia mamma? Certo, come tutti i figli; amo amare più di essere amato”.

Ibrahim Celikkol a Verissimo: “Ringrazio il cielo ogni singolo momento per la presenza di mio figlio Alì…”

Ibrahim Celikkol ha poi raccontato con tenerezza il percorso di crescita e il rapporto con suo figlio Alì. “Io ho poco tempo libero ma trascorro con lui ogni momento che ho a disposizione, il tempo corre. Voglio conquistarlo perché quando sarà grande inizierà a passare più tempo con gli amici, quindi voglio sfruttare al meglio il tempo che ho. Lui ama molto lo sport, ma andiamo avanti secondo i suoi stimoli e istinti; corriamo insieme solo perchè anche a lui piace farlo”. L’attore di Terra Amara ha poi aggiunto: “Ringrazio il cielo ogni singolo momento della sua presenza. Se vorrei altri figli? Quello che porta la vita sono disposto ad abbracciarlo”.

Ibrahim Celikkol si è poi quasi commosso nel parlare di suo padre, scomparso quando ancora era un adolescente. “Adesso parlarne è più semplice perchè è passato tanto tempo ma è una storia profonda. Avevo 17 anni e se ci ripenso era come una montagna che mi dava sostegno che ad un certo punto è stata tolta e c’era solo vento… Mia madre mi ha fatto anche da padre e sono infinitamente grato a loro”. A proposito della sua compagna, l’attore si è espresso in maniera decisamente romantica: “Stiamo insieme da un anno e mezzo, erano momenti difficili della mia vita e lei mi ha di nuovo insegnato a camminare. Il suo viso sorridente spero mi guardi sempre, perché io farò altrettanto”.











