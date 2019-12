IBRAHIMOVIC AL MILAN, È UFFICIALE!/ Video: cifre e dettagli del contratto

La notizia era nell’aria da diversi giorni, ora è anche arrivata l’ufficialità: Zlatan Ibrahimovic è un nuovo calciatore del Milan. A darne annuncio è stato il club rossonero con una nota: «AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha raggiunto un accordo con il Club rossonero fino al termine di questa stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva». Il 38enne è reduce dall’avventura in Major League Soccer con la maglia dei Los Angeles Galaxy e toccherà a lui prendere per mano il Diavolo e tentare di portarlo in Champions League dopo anni di assenza. La formazione di Stefano Pioli potrà contare su un campione dalla qualità sopraffina e, soprattutto, su un uomo di forte personalità, in grado di trascinare i compagni dentro e fuori dal campo. Qui di seguito il video pubblicato dalla società meneghina per annunciare l’acquisto di Ibra. (Aggiornamento di MB)

IBRAHIMOVIC-MILAN, CI SIAMO!

Zlatan Ibrahimovic torna al Milan, l’ufficialità è attesa nel corso delle prossime ore: lo svedese ha detto sì alla proposta rossonera ed ecco l’indizio social. Wonder Ibra ha pubblicato su Instagram Stories una sua foto con gli occhi rossi come il fuoco e un abito nero: una chiara allusione alla casacca rossonera che tornerà a vestire dopo le due stagioni 2012-2014. Per lui un contratto di 6 mesi da 3 milioni di euro con opzione per il rinnovo in base a presenze e gol. Attese novità nel corso delle prossime ore. Sull’affare si è espresso così l’ex ad rossonero Umberto Gandini ai microfoni di Milan news: «Il ritorno di Ibra al Milan è una bellissima notizia perché è un campione. Posso dire che è un giocatore dominante sia dentro che fuori dal campo, che ha grande personalità e saprà diventare un leader in campo e nello spogliatoio per una squadra che ha dimostrato di avere anche questa lacuna Sicuramente è un giocatore che può cambiare la seconda parte della stagione del Milan, è un fattore che può portare gol ma soprattutto un modo di interpretare il calcio di altissimo livello e la possibilità da parte della squadra e i compagni di appoggiarsi a lui e alla sua esperienza, al suo carisma e presenza fisica in campo per avere migliori risultati».



