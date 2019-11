Ibrahimovic al Milan?/ C’è offerta da 6 mln: Zlatan in arrivo per dicembre?

Caso caldo di questi giorni è certo il possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan: o meglio il ritorno dell’attaccate svedese a Milanello, visto che i suoi fan e non, si ricordano bene la sua esperienza già con la maglia rossonera occorsa dal 2010 al 2012. Nonostante siano passati diversi anni, però le voci di calciomercato pongono lo stesso Ibrahimovic ben vicino a Boban e Mancini e anzi le ultime indiscrezioni ci parlano già un’offerta ben chiara, che la società rossonera dovrebbe sottoporre all’attenzione dell’attaccante come del suo agente Mino Raiola. Sul tavolo dell’ex bomber dei Los Angeles Galaxy infatti vi sarebbe una proposta da 6 milioni di euro complessivi per 18 mesi così articolata: sarebbero sei milioni di euro fino a fine campionato della Serie A e altri 4 per la stagione successiva. L’intenzione della dirigenza del Milan è poi di chiudere l’affare al più presto: pare infatti che ci sia l’intenzione di far arrivare a Milanallo Ibrahimovic già per dicembre, in modo tale che lo svedese possa allenarsi con Pioli ed essere al top della condizione per la ripresa della stagione, dopo la consueta sosta natalizia.

IBRAHIMOVIC AL MILAN: L’OFFERTA C’E’ MA RAIOLA…

Perché Ibrahimovic torni al Milan l’offerta è stata messa sul piatto e ora la palla va allo svedese e al suo agente Mino Raiola, con cui poi i rossoneri hanno avuto spesso un rapporto conflittuale (vedasi il caso Donnarumma). Certo è che quanto messo sul tavolo potrebbe non piacere affatto alla controparte: i 6 milioni complessivi sono infatti appena un terzo delle prime cifre presentate dallo stesso procuratore nei primi meeting esplorativi, e di certo la dirigenza rossonera (considerata l’età dello svedese) non ha intenzione di propendere per l’acquisto. L’affare di calciomercato si annuncia quindi in salita per entrambe le parti. Va aggiunto che in precedenza il Milan ha già rifiutato una proposta di Raiola su Kean, e certo per Zlatan Ibrahimovic si stanno aprendo varie alternative, conclusa l’esperienza a stelle e strisce, con Bologna e Napoli e pure il nuovo Tottenham di Mourinho. Staremo a vedere

© RIPRODUZIONE RISERVATA