IBRAHIMOVIC, GOL IN ROVESCIATA COI GALAXY/ Video, l’ultima perla di Zlatan

Zlatan Ibrahimovic torna a colpire: ancora una volta in rovesciata. Quella dei gol in acrobazia è diventata una vera e propria passione, alla quale l’ex attaccante di Juventus, Intere e Milan, nonostante i suoi 37 anni, non sembra essere in grado di rinunciare. Una conferma ulteriore, se mai ce ne fosse bisogno, della qualità atletica che lo svedese riesce ad assicurare al netto della carta d’identità e degli infortuni degli ultimi anni. L’ultima perla è andata in scena nella sfida tra i suoi Los Angeles Galaxy e i New England Revolution. Gli ospiti, undicesimi in classifica, si sono imposti a sorpresa contro Ibra e compagni con il risultato di 2 a 1, ma come al solito Zlatan è stato l’ultimo a mollare. Quando il cronometro segnava l’83esimo minuto Ibra ha agganciato un pallone in area al volo, si è girato di spalle e proprio quando l’unica opzione sembrava un appoggio ai compagni ha inventato una magia.

IL GOL IN ROVESCIATA DI IBRA

Una rovesciata potente, che non ha lasciato scampo al portiere avversario quella di Zlatan Ibrahimovic. Quasi un colpo di taekwondo, vista la passione per le arti marziali di Ibra, che però non è riuscito a ribaltare le sorti di una partita stregata per i Galaxy, che al netto dell’assalto finale non sono riusciti a pareggiare i conti e adesso sono secondi in classifica a 9 punti di ritardo dai rivali del Los Angeles FC. Quel che è certo è che il rapporto tra Ibra e la rovesciata non nasce oggi: non è la prima volta che i fan vanno in visibilio per le sue prodezze. Qualche esempio? Le più celebri quelle con la maglia della Svezia da 40 metri contro l’Inghilterra nel 2012 e due anni prima, nel novembre del 2010, con il Milan a San Siro contro la Fiorentina. Inossidabile Ibra: 11 gol in 12 partite impreziositi da una rovesciata da sogno, alla Zlatan.





