Ibrahimovic incontra Papa Francesco/ L’ironia di Zlatan: “Le piace il Milan?”

Incontro a dir poco particolare oggi in Vaticano: Papa Francesco ha ricevuto Zlatan Ibrahimovic. Come riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il pontefice e il fuoriclasse del Milan si sono intrattenuti in una breve conversazione, con scambi di battute e di regali.

La Rosea ha definito l’incontro tra Papa Francesco e Zlatan Ibrahimovic “cordiale”: l’attaccante svedese, noto per essere un duro, è apparso molto emozionato per la visita a Bergoglio. È stato proprio il numero 11 dei rossoneri a rompere il ghiaccio: “Ho portato qualcosa per lei e ci tenevo a dargliela personalmente”. Il riferimento è al libro “Adrenalina”, scritto da Zlatan insieme al giornalista Luigi Garlando.

Ibrahimovic incontra Papa Francesco: “Le piace il Milan?”

“Questa è una parte della mia storia, contiene la descrizione della mia vita è un piccolo messaggio”, ha spiegato Zlatan Ibrahimovic a Papa Francesco parlando del suo libro. “Lo leggerò volentieri”, la replica del pontefice, che ha regalato all’attaccante un altro libro, “Lo sport secondo Papa Francesco”, rimarcando che “lo sport è un messaggio di umanità e grandezza”. Non sono mancati i momenti ironici, Zlatan Ibrahimovic ha infatti chiesto al pontefice: “Le piace il Milan? Io con questa faccio un po’ di magie in campo…”, riporta La Gazzetta dello Sport. Il campione svedese ha poi voluto condividere il magico momento con i suoi fans, pubblicando su Instagram uno scatto dell’incontro

