Ibrahimovic infortunato: salta gli Europei/ Guai al ginocchio: i tempi di recupero

L’infortunio riportato nel corso di Juventus-Milan costa caro a Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha riportato un problema al ginocchio sinistro dopo un contrasto e, oltre a saltare il finale di stagione con la formazione allenata da Stefano Pioli, l’attaccante non potrà guidare la sua Svezia agli Europei.

Schwazer, addio Olimpiadi 2021/ 'No' da tribunale svizzero, Donati: "Gioco infernale"

La conferma è arrivata dalla selezione allenata dal commissario tecnico Janne Andersson: Zlatan Ibrahimovic non farà parte della compagine nordica a causa dell’infortunio al ginocchio. L’ex Paris Saint-Germain e Los Angeles Galaxy , infatti, dovrà restare fermo ai box per 6 settimane dove osserverà una terapia conservativa.

Cristiano Ronaldo via dalla Juventus?/ Calciomercato, mamma “Giocherà nello Sporting”

IBRAHIMOVIC INFORTUNATO: SALTA GLI EUROPEI

I tempi di recupero del centravanti li ha resi noti il Milan attraverso un comunicato: «AC Milan comunica che oggi Zlatan Ibrahimović è stato visitato a Milanello dal Dr. Volker Musahl (UPMC Pittsburgh) in seguito al recente trauma distorsivo del ginocchio sinistro occorso in Juventus-Milan. Secondo indicazione specialistica il giocatore sarà sottoposto ad un trattamento conservativo di sei settimane». Una tegola per il 39enne, che era tornato in Nazionale proprio recentemente per dare una mano ai connazionali in vista del prestigioso appuntamento. Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha rimarcato: «Dovrebbe essere una terapia conservativa che permetterà a Ibrahimovic di tornare al 100%. Dopo la visita l’ho visto più sereno ma non so la sua situazione sull’europeo».

BUFFON “JUVENTUS ADDIO: CICLO FINITO”/ “Decisione comunicata mesi fa, ora voglio...”

Idag har Zlatan meddelat Janne Andersson att hans skada stoppar honom från att medverka i EM i sommar. Krya på dig Zlatan, vi hoppas att få se dig på fotbollsplanen snart igen! 🇸🇪🦁 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) May 15, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA