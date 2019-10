Ibrahimovic: “Io al Genoa, vinciamo lo scudetto”/ Video, scherzo virale sui social

Ieri, 3 ottobre 2019, Zlatan Ibrahimovic ha compiuto 38 anni e il fuoriclasse svedese non è passato inosservato. Da ieri, infatti, è virale sui social network un video inviato dallo stesso Ibra ad un amico che ritrae l’attaccante dei Los Angeles Galaxy annunciare il suo prossimo club: «Ciao Richy, sei pronto? Vengo a giocare al Genoa e finalmente vinciamo lo scudetto!». Si tratta di uno scherzo, ma i tifosi del Grifone hanno sognato per un istante e sono andati in estasi: servirebbe un campione come l’ex Inter, Milan e Barcellona per risollevare la formazione allenata da Aurelio Andreazzoli che, dopo un avvio tutto sommato positivo, non riesce a svoltare, con il tecnico già a rischio esonero. Ibrahimovic però non sarà rossoblu in futuro, anche se il suo destino resta tutto da scrivere…

IBRAHIMOVIC, IL VIDEO DELLO SCHERZO VIRALE SUI SOCIAL

Trascinatore dei LA Galaxy di Barros Schelotto con 29 reti in campionato, due in meni di Carlos Vela del Los Angeles FC, Zlatan Ibrahimovic è pronto a prendere per mano i suoi compagni ai play-off di Major League Soccer. Ma non v’è alcuna certezza che Ibra resti in America anche la prossima stagione: in MLS lo svedese si è tolto poche soddisfazioni e potrebbe anche decidere di chiudere la carriera con un altro club. Negli ultimi giorni si è parlato di un’ipotesi da sogno: proprio come Daniele De Rossi, Ibrahimovic è stato accostato al Boca Juniors. L’agente Mino Raiola ha smentito la pista, ma il mondo xeneize (e del calcio) sogna. Così come quello del Genoa…





© RIPRODUZIONE RISERVATA