Ibrahimovic lascia il Milan?/ Calciomercato, addio vicino e sui social lo svedese…

In questi giorni dove è bollente il tema della ripresa della Serie A come degli allenamenti, ecco che in casa rossonera tiene certo banco il possibile addio di Zlatan Ibrahimovic al Milan, a fine stagione. Come è noto da tempo, lo svedese ha un contratto in scadenza per giugno, rinnovabile con la dirigenza rossonera per un altro anno: solo fino a poche settimane va pareva quasi scontato che Zlatan rimanesse a Milanello. Poi le voci sull’approdo di Rangnick, il possibile addio di Paolo Maldini (che assieme a Boban erano i principali interlocutori dello svedese) e l’emergenza coronavirus hanno bloccato il tutto: una serie di eventi dunque che sta convincendo lo stesso bomber ad abbandonare la nave rossonera a fine stagione, e senza grandi rimpianti da parte della stessa dirigenza, che pare aver piani ben diversi per il futuro. Come ci racconta la Gazzetta dello sport, infatti pare che a breve le strade del Milan e di Zlatan Ibrahimovic si divideranno ulteriormente: il club ha piani ben differenti e le novità che intende apportare non sono di gradimento dello stesso Zlatan, che comunque, tornato a Milanello, con grande professionalità darà il massimo fino all’ultimo.

IBRAHIMOVIC E L’INDIZIO SUI SOCIAL

Ibrahimovic dunque lascerà il Milan a fine stagione: è questa l’indiscrezione che trova sempre maggiori conferme sui media sportivi nelle ultime ore, e che pure potrebbe anche essere avvallata dall’ultimo indizio occorso sui profili social dello stesso attaccante svedese. Solo ieri Ibrahimovic ha scritto su Instagram, in riferimento al programma su Netflix “The Last Dance” (dove si racconta l’ultima stagione della star del basket Michael Jordan ai Bulls): “Bello guardare ‘The Last Dance’. Vedi cosa significa giocare con un vincente. O ti piace o non ti piace. E se non ti piace, non giocare”. Un messaggio abbastanza criptico, ma in cui parecchi tifosi ci hanno visto un chiaro messaggio diretto al club rossonero, che ora dovrà muoversi se vorrà convincere Zlatan a rimanere a Milano. La situazione però è complicata e certo vi è grande scetticismo sulla possibilità che lo svedese rimanga a Milanello, anche se l’intero impianto è stato riattivato in questo giorni solo per lui, che ha deciso di passare la quarantena, di ritorno dalla Svezia, proprio al centro sportivo.





