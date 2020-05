Ibrahimovic lascia il Milan?/ Calciomercato, Mihajlovic lo chiama: “Vieni a Bologna”

Pubblicità

Tiene sempre banco in cada del Milan il possibile addio di Zlatan Ibrahimovic a fine stagione: come abbiamo visto già nei giorni scorsi, lo svedese è in scadenza di contratto per giugno e pare non essere intenzionato a rinnovare con i rossoneri. Come abbiamo analizzato in precedenza i motivi dietro a questo secondo divorzio tra Ibrahimovic e i rossoneri sono tanti: pure la dirigenza di Via Aldo Rossi sarebbe intenzionata a fare a meno dello svedese nel prossimo futuro, programmando una vera rivoluzione del club con l’avvento di Ralf Rangnick. Ma tolta la maglia del Milan quale sarà il futuro di Ibrahimovic? Per lo svedese infatti, nonostante ad ottobre abbia compiuto 38 anni sono ben lontane le tentazioni di un ritiro: e pure non è da escludere che voglia rimanere in Italia in Serie A, magari al Bologna del caro amico Sinisa Mihajlovic.

IBRAHIMOVIC LASCIA IL MILAN? MIHAJLOVIC LO CHIAMA A BOLOGNA

E dunque, quando pare ormai certo che Ibrahimovic lascerà il Milan a fine stagione, ecco che si fanno forti le voci di calciomercato che vedono lo svedese al Bologna. Come ci riporta il Corriere dello sport solo pochi minuti fa, pare che lo stesso tecnico dei felsinei Mihajlovic abbia contattato lo svedese, invitandolo al Bologna. Ai microfoni della tv serba l’allenatore rossoblu ha affermato: “Mi ha chiamato qualche giorno fa: vedremo cosa decide in estate. Certamente non rimarrà a giocare a Milano, ma la domanda è se verrà da noi o se tornerà in Svezia”. Dunque pare certo che Ibrahimovic lascerà il Milan e che pure vi sono stati contatti concreti per un suo approdo al Bologna la prossima stagione, alla corte di Mihajlovic, con cui lo stesso bomber ha un rapporto strettissimo. Chiaramente però ancora nulla di concreto si è ancora mosso, ma i tifosi rossoblu, che già avevano sognato l’arrivo dello svedese questo inverno, ora possono tornare a chiamare a gran voce il nome di Ibrahimovic.



