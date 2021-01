“Ibrahimovic razzista, non vada a Sanremo”/ Caos social dopo la rissa con Lukaku

Lo scontro con Romelu Lukaku ha messo nei guai Zlatan Ibrahimovic. Come vi abbiamo raccontato, l’attaccante svedese è stato protagonista di un alterco con il gigante belga nel corso del derby Inter-Milan disputato ieri, terminato 2-1 per la formazione di Antonio Conte. Al termine della prima frazione di gioco, Ibra ha rivolto qualche parola di troppo al 9 nerazzurro, che non le ha mandate a dire…

Dopo un vibrante faccia a faccia, con tanto di insulti reciproci, Ibrahimovic e Lukaku hanno continuato ad apostrofarsi in malo modo e alcune parole del bomber rossonero non sono piaciute al popolo del web. In particolare, parliamo dei riferimenti ai riti voodoo: in molti hanno ravvisato un retrogusto razzista…

“Ibrahimovic razzista, non vada a Sanremo”: bufera sul web

La polemica nata sul web riguarda la partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al Festival Di Sanremo. Lo svedese sarà ospite speciale per tutte le serate della kermesse canora, ma molti utenti di Twitter stanno invocando la sua esclusione per gli insulti rivolti ieri sera a Lukaku, considerati razzisti e non meritori di un invito all’importante evento sanremese.

Ecco una carrellata di commenti social: «Che ne he ne dice la Rai del superospite di Sanremo che è un razzista spudorato? Io non lo vorrei pagare coi miei soldi, grazie», «Dopo la frase infelice di ieri sera, siamo ancora convinti che Ibrahimovic sia l’uomo adatto a condurre Sanremo con Amadeus?», «Ibrahimovic è un grande giocatore. Ma in quanto a sportività non è mai stato un buon esempio. Farne un ospite fisso al festival di Sanremo è stata un’idea veramente pessima».



