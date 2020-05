Ibrahimovic resta al Milan?/ Calciomercato, Zlatan apre: “Non è questione di soldi”

Pubblicità

Tiene sempre banco in casa rossonera la permanenza o meno di Zlatan Ibrahimovic al Milan per la prossima stagione di Serie A. Proprio un paio di giorni dopo le voci che davano per deciso l’addio dello svedese a fine stagione, ecco che oggi le notizie che ci arrivano dal calciomercato sono per il fronte opposto: pare infatti che sia intenzione dello stesso bomber non abbandonare la maglietta rossonera. Come ci riporta la Gazzetta dello sport, pare che Zlatan, che per ora sta continuando a mandare messaggi trasversali tramite i social, si sia sfogato con gli amici a cui avrebbe confessato che “Se continueremo a collaborare, non sarà per soldi”. Dunque il rapporto tra Ibrahimovic e il Milan non è ancora finito e se mai si divorzierà non sarà per questioni economiche, anche se la rosea ha anticipato che Gazidis starebbe valutando un intervento sul monte stipendi, per garantire a Zlatan Ibrahimovic un compenso congruo nella prossima stagione.

IBRAHIMOVIC RESTA AL MILAN? LA PALLA PASSA AL CLUB

Dunque, con queste nuove indiscrezioni di calciomercato Ibrahimovic rimarrà al Milan? Ancora non si può dire: se pare che sia intenzione dello svedese rimanere in rossonero, pure è da capire la volontà dello stesso club. Come ci riporta Sportmediaset infatti tocca ora a club e Fondo Elliott decidere della permanenza del bomber, che pure rimane un ottimo affare, per ragioni tecniche e di marketing. Ovviamente la famiglia Singer non ha intenzione di agire senza concordia con Gazidis e di Rangnick, probabile prossimo allenatore del Milan: pure è da definire il futuro di Pioli e di Paolo Maldini, a cui lo stesso Ibrahimovic sarebbe legatissimo (e che potrebbero diventare fondamentali in vista della permanenza dello vedere). Il contesto dunque non è dei più semplici: la dirigenza rossonera si dovrà muovere in maniera cauta nei prossimi giorni per definire il futuro di Zlatan Ibrahimovic a Milanello.



