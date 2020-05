Ibrahimovic torna in Svezia/ Zlatan a casa dopo l’infortunio: presto nuovo controllo

Pubblicità

E’ solo di questo pomeriggio la notizia, diramata dai colleghi di Sky Sport, che Zlatan Ibrahimovic sta facendo ritorno in Svezia, dopo l’infortunio rimediato solo pochi giorni fa al polpaccio della gambe destra. Fatti i primi controlli, e accertato che si tratta solo di un problema al soleo (risolvibile dunque in poche settimane, visto che non è stato interessato il tendine d’achille), il calciatore, d’accordo con la società ha rifatto le valigie per tornare a Malmoe e passare questi primi giorni di convalescenza assieme alla famiglia. Ma per Ibrahimovic ci tratta solo di una breve vacanza: già tra una settimana infatti il calciatore dovrà fare ritorno a Milano per eseguire una serie di controlli che accerteranno l’avanzamento del suo quadro clinico (e non dovrebbe venire sottoposto a nuova quarantena al suo ritorno in Italia).

IBRAHIMOVIC LASCIA IL MILAN? LO SVEDESE NON VUOLE MOLLARE COSI’

Dopo dunque una prima seduta in palestra a Milanello questa mattina, dove ha ricevuto le terapie studiate su misura per lui e per il proprio infortunio, Ibrahimovic ha deciso di prendere il primo volo e tornare in Svezia, per passare con la famiglia questa breve vacanza, dopo l’infortunio rimediato in allenamento. Una notizia che sulle prime aveva un poco spaventato anche i tifosi milanesi, timorosi che questa fuga improvvisa fosse messaggera di nefasti addi. Ma stando a quanto ci racconta il quotidiano Tuttosport, al momento non è davvero all’addio alla maglia rossonera che lo svedese starebbe pensando. Se come pare, l’infortunio rimediato sarà risolvibile in poco meno di un mese, pare che sia ferma intenzione di Ibrahimovic tornare in campo e e con la maglia del Diavolo: non sarebbe da Zlatan chiudere in questa maniera tale avventura. Il calciatore punta infatti a tornare a disposizione per la ripresa del campionato di Serie A e dunque a dare ancora il suo contributo alla causa del Milan. Quello che verrà dopo però è ancora tutto da decidere.



