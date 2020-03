Ibrahimovic via dal Milan?/ Calciomercato, da Gazidis non arrivano segnali

Zlatan Ibrahimovic potrebbe lasciare il Milan al termine della stagione. L’attaccante svedese all’inizio di gennaio ha fatto ufficialmente ritorno alla squadra rossonera, che aveva abbandonato nel 2012 (contro la sua volontà) per firmare con il Psg, insieme a Thiago Silva. Mentre il difensore brasiliano è tuttora sotto la Torre Eiffel (ed è il capitano della squadra), Ibrahimovic si è poi trasferito al Manchester United ed è passato anche dai Los Angeles Galaxy; il grande ritorno è avvenuto a 38 anni compiuti, con un fisico che naturalmente non può più essere quello di un tempo ma la stessa voglia di dominare. Titolare inamovibile, ha segnato 4 gol nelle 10 partite giocate; tutto sommato sta facendo il suo dovere ma ci sono almeno tre fattori che lo spingono lontano dal Milan. Il primo è appunto quello anagrafico; il secondo riguarda l’emergenza Coronavirus che ha inevitabilmente rallentato qualunque operazione di calciomercato, il terzo invece deriva dall’incertezza di casa rossonera riguardo la dirigenza. Da questo punto di vista, l’addio di Zvonimir Boban non ha smosso le acque; Ivan Gazidis non ha ancora lanciato segnali circa un possibile rinnovo, dunque al momento è lecito pensare che le strade siano destinate a separarsi.

IBRAHIMOVIC VIA DAL MILAN? CALCIOMERCATO, ALTRI DUE RISCHIANO

Nel contratto che Ibrahimovic ha firmato a gennaio con il Milan c’è un’opzione per prolungare di una stagione; al momento però, come detto, è probabile che lo svedese lasci i rossoneri e a questo punto potrebbe anche decidere di ritirarsi ufficialmente, a meno che non voglia tentare un ultimo assalto alla Champions League (ma dovrebbe trovare una big europea che gli dia spazio, anche perché l’attaccante non è esattamente uno che si accomodi in panchina senza fiatare). Riguardo la situazione globale della rosa, ci sono altri due calciatori che dovrebbero dare l’addio al Milan in estate: Giacomo Bonaventura è in scadenza, quest’anno è rientrato dal grave infortunio ma poi non ha più trovato spazio nel nuovo modulo schierato da Stefano Pioli, e dunque esplorerà altre possibilità per tornare a essere protagonista nella nostra Serie A. Per Lucas Biglia invece potrebbe essere previsto un ritorno in Argentina: il regista argentino è in Europa da 12 anni e potrebbe rientrare come tanti altri colleghi, potrebbe andare a giocare in uno dei suoi vecchi club ovvero Argentinos Juniors (sette stagioni, giovanili comprese) e Independiente. In questo ultimo caso sarebbe compagno di squadra di Sergio Aguero.



© RIPRODUZIONE RISERVATA