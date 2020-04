Ibrahimovic via dal Milan?/ Calciomercato, Zlatan:”Futuro? Non so ancora cosa voglio”

Zlatan Ibrahimovic lascerà il Milan questa estate? E’ questo l’interrogativo che si pongono i tifosi rossoneri, spaventati dalle ultime indiscrezioni di calciomercato che vogliono lo svedese già pronto a fare le valigie e lasciare Milanello al termine dei sei mesi concordati al suo secondo approdo al club del Diavolo. Come abbiamo ben raccontato anche ieri, pare infatti che l’attaccante non abbia intenzione di procedere al rinnovo: dietro a tale mossa vi sarebbe lo scontento del giocatore per gli ultimi sconvolgimenti occorsi nelle alte sfere della dirigenza come l’addio di Boban e il probabile approdo di Ralf Rangnick sulla panchina di Stefano Pioli.

IBRAHIMOVIC VIA DAL MILAN? PARLA ZLATAN

Pure però a lasciare aperto ancora uno spiraglio sull’addio di Ibrahimovic al Milan per l’estate è lo stesso Zlatan, che attraverso le colonne del Svenska Dagbladet, ha voluto fare chiarezza sulla situazione attuale. Lo svedese infatti ha dichiarato: “Futuro? Vediamo. Non so ancora cosa voglio ,ogni giorno succede qualcosa di nuovo”. E ancora, parlando dell’emergenza coronavirus, che ha portato alla sospensione della stagione e che rende ancora incerto il possibile ritorno in campo: “Non potevamo prevedere il coronavirus, dobbiamo solo provare a vivere e goderci la vita. Ho una famiglia di cui occuparmi e loro stanno bene, quindi mi sento bene anch’io. Penso che il coronavirus si risolverà, bisogna aspettare che gli esperti sappiano cosa fare e si procederà. Era imprevedibile che la Serie A si fermasse per l’emergenza”. Insomma, nonostante le ultime indiscrezioni di calciomercato, il futuro di Ibrahimovic al Milan appare ancora molto incerto: probabilmente una volta deciso per il recupero o meno del campionato e dunque pure le ultime mosse della dirigenza rossonera (con tutte le questioni aperte per la prossima stagione), anche Zlatan potrà fare la sua mossa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA