Ibrahimovic, video allenamento devastante/ Lo svedese accelera i tempi per il rientro

Un allenamento devastante, in pieno stile Ibrahimovic, che sembra non tenere assolutamente conto della carta d’identità, che segna quarant’anni anche se la realtà sembra dire tutt’altro. Lo svedese, sui social, ha pubblicato il video di un allenamento svolto in giornata. Una sacca da boxe utilizzata per svolgere gli addominali, a testa in giù. Con le gambe strette attorno alla sacca, Ibra allena gli addominali. Un esercizio devastante, che però l’attaccante sembra svolgere assolutamente senza alcun problema, tanta è la forza nei suoi muscoli. Ad accompagnare il video, la parola: “Pazienza”.

Ibrahimovic è infatti fuori per infortunio dal 23 gennaio scorso, giorno di Milan Juve. Lo svedese era uscito alla mezz’ora per un fastidio che poi si è rivelato essere un problema al tendine d’Achille. L’infortunio sembrava di lieve entità, risolvibile in fretta e invece più di due settimane dopo Ibrahimovic è ancora fermo. Il giocatore rossonero, però, non si abbatte. Conosce bene il suo corpo e sa che per guarire nel più breve tempo possibile non può di certo fermarsi, anzi. Come dimostra l’allenamento odierno, impensabile per tanti, lui non ha intenzione di star fermo: l’obiettivo rientro è nel mirino.

Ibrahimovic, fuori più del previsto

Zlatan Ibrahimovic è fuori dallo scorso 23 gennaio, quando si è fermato a San Siro nel corso di Milan Juve. Alla mezz’ora, lo svedese ha guardato la panchina e chiesto il cambio per un dolore fisico. Secondo l’attaccante, la colpa sarebbe stata del terreno di gioco non in perfette condizioni. A spiegare le sue condizioni a caldo era stato Stefano Pioli in conferenza stampa: “Rebic? Dovevo metterlo prima, ma il cambio forzato di Zlatan ci ha tolto uno slot e ho preferito fare altri cambi. Sta meglio e giocando troverà la condizione, tornerà ad essere determinante. Ibra a fine partita non l’ho visto, ha accusato un dolore al tendine e ha dato la colpa al terreno, vedremo nei prossimi giorni come starà“.

Una speranza, quella del tecnico, che non si è realizzata. Nonostante lo stop, infatti, Ibrahimovic non è ancora tornato a disposizione e dunque ha saltato il derby contro l’Inter, ma la lista delle gare senza lo svedese potrebbe allungarsi ancora. L’attaccante non ci sarà mercoledì in Coppa Italia contro la Lazio e probabilmente salterà anche il match contro la Sampdoria di domenica 13. Il giocatore rossonero potrebbe rientrare per la gara di sabato 19 contro la Salernitana. Il recupero, intanto, prosegue.

