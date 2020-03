Icardi alla Juventus?/ Calciomercato, il Psg può mollarlo e spunta una clausola…

Nuova telenovela di calciomercato estivo con Mauro Icardi corteggiato dalla Juventus? Potrebbe essere così, ricomponendo le tessere di un mosaico particolarmente complesso e i cui incastri potrebbero andare a formare l’immagine dell’Allianz Stadium e dell’argentino con la maglia bianconera. Cominciamo dall’inizio, cioè da quello che era già noto: la Juventus non ha mai nascosto l’interesse per Icardi e lo scorso anno l’ipotesi di scambio con Paulo Dybala (o Gonzalo Higuain) era concreta, non solo per fare uno sgarbo all’Inter ma anche e soprattutto per mettere sotto contratto un attaccante straordinario che in 188 partite di Serie A ha messo insieme 111 gol. Alla fine ha vinto l’ipotesi Psg, ma lo stesso argentino è sempre stato stuzzicato dalla sfida Juventus e, fosse stato per la sua immediata volontà, dall’Italia non se ne sarebbe andato. Questo non è cambiato, anche se oggi Maurito gioca e segna all’ombra della Torre Eiffel; quel che c’è di diverso è che dopo un avvio straripante con la maglia dei campioni di Francia Icardi ha rallentato. Emblematico quanto accaduto in Champions League: in una partita da vincere per qualificarsi Thomas Tuchel ha deciso di rinunciare al suo attaccante puntando invece su Edinson Cavani. Lo stesso tecnico tedesco, con cui i rapporti si sarebbero raffreddati, ha visto la sua posizione rafforzata dal passaggio ai quarti: adesso Icardi contempla davvero l’ipotesi di addio, ma c’è di più.

ICARDI ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, LA CLAUSOLA

Quel che c’è di più nella possibilità che Mauro Icardi arrivi alla Juventus si può riassumere in altri due fattori, il primo dei quali riguarda l’ingaggio: se l’argentino vuole tornare in Italia, soltanto i bianconeri sarebbero in grado di garantirgli almeno 8 milioni annui di stipendio. I bianconeri e l’Inter, ma la pista nerazzurra è chiusa e lo sarebbe anche se Antonio Conte (attualmente fantacalcio) dovesse clamorosamente lasciare la Pinetina. Il secondo fattore riguarda invece una clausola sul contratto che l’attaccante ha firmato con il Psg: in base a questa, Icardi potrebbe liberarsi dalla società transalpina anche se arrivasse la decisione di riscattarlo. L’Inter non intascherebbe i 70 milioni di euro previsti, e si troverebbe nella stessa situazione dell’estate 2019: un giocatore scontento in casa, da vendere per incassare, e con Maurito che potrebbe “comandare” il gioco facendo valere le proprie richieste. Rispetto a un anno fa la Juventus, che cerca una prima punta come abbiamo già visto in questi giorni, sarebbe ancora più vicina a mettere le mani sull’argentino; un pensierino potrebbe eventualmente farlo il Real Madrid, ma qui bisognerebbe prima lasciar partire Karim Benzema che al momento potrebbe anche terminare la carriera al Santiago Bernabeu. Noi ci prepariamo intanto al prossimo capitolo della saga…



© RIPRODUZIONE RISERVATA