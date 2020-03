Icardi alla Juventus?/ Calciomercato, Leonardo lo propone: Pjanic nell’affare?

Trattativa bollente che potrebbe accendersi per la prossima finestra di calciomercato di giugno, potrebbe riguardare l’approdo di Mauro Icardi alla Juventus: di certo è questo il tema di discussione tra tifosi e addetti ai lavoro in questi ultimi giorni. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato raccolte dai media francesi pare infatti che il Psg come pure il bomber argentino, arrivato solo la scorsa estate con la formula del prestito dall’Inter, non abbiano alcuna intenzione di proseguire assieme, anche se sotto la Tour Effeil il bomber argentino ha già messo a tabella ben 20 gol questa stagione. Ecco che allora, secondo le ultime voci dalla Francia, pare che Leonardo sia ben intenzionato a soddisfare la clausola di acquisto di 70 milioni per il giocatore, ma col solo scopo di rimettere sul mercato lo stesso Mario Icardi, che pure il dirigente pare abbia proposto direttamente ala controparte della Juventus.

ICARDI ALLA JUVENTUS? PURE PJANIC NELL’ACCORDO?

L’ipotesi che Icardi arrivi alla Juventus pure non è del tutto nuova e già in passato si è parlato della Vecchia signora come possibile destinazione dell’argentino: nonostante la buona avventura in Francia, il bomber è più che mai determinato a tornare a giocare in Italia. Di certo il club juventino è uno dei pochi nello stivale a potersi permettere cifre importanti, che Icardi come il Psg chiaramente chiederanno: va anche aggiunto però che la trattativa tra le parti non sarebbe così impossibile. Come segnalato oggi dal portale tuttomercatoweb, infatti Leonardo sarebbe già in contatto con la Juventus per definire un accordo con Icardi, dove pure spiccano come contropartite tecniche i nomi di Miralem Pjanic e Mattia De Sciglio. L’accordo comunque è ben complicato: staremo a vedere.

