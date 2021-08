Icardi alla Juventus?/ Calciomercato news, l’argentino potrebbe lasciare il PSG

CALCIOMERCATO NEWS, MAURO ICARDI ALLA JUVENTUS

I bianconeri sono sempre attenti ad eventuali occasioni da cogliere in fase di calciomercato ed in questo senso si colloca la possibilità di vedere Mauro Icardi alla Juventus. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla stampa francese de L’Equipe, l’attaccante argentino sarebbe ben disposto a giocarsi le sue carte per trovare un posto nel Paris Saint-Germain dopo l’arrivo del suo amico Lionel Messi ma non sarebbe nemmeno contrario a lasciare la Francia se ci fossero le condizioni adeguate. Innanzitutto Icardi gradirebbe tornare in Italia se dovesse lasciare il campionato francese e vorrebbe continuare a percepire lo stipendio che gli viene attualmente garantito dai transalpini. Due aspetti questi che in Italia la Juventus potrebbe soddisfare senza neanche troppi problemi, considerando anche che sia Paulo Dybala che Cristiano Ronaldo hanno il contratto in scadenza tra meno di un anno, ovvero nel giugno del 2022, quando i bianconeri potrebbero rimanere senza un elemento del reparto offensivo.

Le chances di vedere Mauro Icardi alla Juventus potrebbero aumentare nella parte finale del mercato estivo, quando lo stesso calciatore avrà le idee più chiare su come potrà delinearsi la sua stagione al PSG. Nella stagione appena cominciata Icardi è stato impiegato per 180 minuti nelle due partite disputate dal PSG in campionato e nel Trophée de Champions segnando già una rete in Ligue 1.

