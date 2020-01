Icardi alla Juventus?/ Calciomercato, per i bianconeri due strade percorribili

Le opzioni di calciomercato per i campioni d’Italia sono chiuse, almeno per quanto riguarda il mese di gennaio: tuttavia c’è una voce che nelle ultime ore sta prendendo piede, ed è quella che vorrebbe Mauro Icardi alla Juventus. Storia vecchia: la scorsa estate Fabio Paratici aveva lavorato sulle cessioni di Gonzalo Higuain e Paulo Dybala nel tentativo di convincere l’argentino a sposare la causa dei piemontesi. Era finita che l’Inter, con cui i rapporti erano logori da tempo, aveva ceduto l’attaccante ed ex capitano al Psg: prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro. Una cifra che i transalpini non avrebbero problemi a pagare, soprattutto perchè da quando è arrivato sotto la Torre Eiffel Icardi ha iniziato a segnare come d’abitudine; tuttavia la Juventus potrebbe inserirsi nuovamente nel discorso: nei giorni scorsi i bianconeri si erano accordati per lo scambio di terzini sinistri (Mattia De Sciglio sarebbe finito a Parigi e Layvin Kurzawa a Torino) ma poi non se ne è fatto nulla, ma le due società avrebbero parlato anche del destino dell’attaccante argentino. Che sei mesi fa sarebbe potuto finire alla Juventus in cambio di Paulo Dybala, mentre la prossima estate potrebbe trasferirsi ed eventualmente con altra formula. Discorso forse prematuro, ma già attuale oggi e dunque se ne può parlare.

ICARDI ALLA JUVENTUS? DUE STRADE PER I BIANCONERI

Mauro Icardi alla Juventus è un’ipotesi al momento peregrina: basti pensare che nella rosa dei bianconeri sono ancora presenti Higuain e Dybala oltre ovviamente a Cristiano Ronaldo. Primo e terzo però hanno abbondantemente superato i 30 anni e, in caso di addio del portoghese (che qualcuno sostiene certo al termine della stagione), i bianconeri si ritroverebbero a dover fare i conti con un reparto da rivoluzionare, andando alla ricerca di un giocatore da 20-25 gol in campionato a meno che non venga rivalutata la Joya in quel contesto. Abbiamo detto che il Psg potrebbe e dovrebbe riscattare Icardi per 70 milioni di euro: a quel punto la Juventus potrebbe sedersi al tavolo delle trattative con i francesi per il cartellino dell’argentino, preferendo parlare con questa società piuttosto che con l’Inter (per ovvie ragioni). Esiste infatti anche la possibilità che alla fine i campioni di Francia decidano di non esercitare il loro diritto di riscatto, lasciando che l’argentino torni alla Pinetina: ecco che allora la Juventus potrebbe tornare a intavolare discorsi con l’Inter. Si prospetta un’estate calda, ma già nelle prossime settimane potrebbe arrivare qualche aggiornamento sostanziale…

