Icardi alla Juventus? / Foto, Wanda Nara stuzzica sui social, e quel like di Mauro…

ICARDI ALLA JUVENTUS? PIOGGIA DI LIKE A CR7 E MORATA DA MAURITO

Benchè Icardi a Psg sotto la direzione di Pochettino pare abbia ritrovato smalto e pure gol, pure sono sempre tante le voci che vogliono l’argentino di nuovo in Italia e perchè, no anche alla Juventus. Dopo tutto è lo stesso calciatore argentino, tramite i social, a confermare il suo apprezzamento verso la Vecchia Signora, club dove ha ben “rischiato” di approdare dopo la dolorosa e contestata separazione con l’inter occorsa ormai quasi due estati fa. Solo due giorni fa, lo stesso bomber del Psg infatti ha messo parecchi cuori e like a post di diversi giocatori della Juventus, che celebravano lo 0-0 contro l’Inter del match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia (che con il 2-1 dell’andata ha portato i bianconeri alla finalissima). Dal like sotto alla foto di Cristiano Ronaldo, dove si vede la squadra di Pirlo festeggiare nello spogliatoio, al “mi piace” anche ai post di Morata e Bonucci: un segno che ha fatto sognare coloro che sperano nel ritorno di Icardi in Italia (magari alla Juventus) e che ha fatto infuriare invece i fan interisti, che ancora non hanno perdonato all’argentino quanto occorso ormai diversi mesi fa.

ICARDI ALLA JUVENTUS? WANDA NARA STUZZICA SUI SOCIAL

E a rinfocolare le polemiche e le voci che riguardo un possibile ritorno di Icardi in Italia e magari l’approdo alla Juventus è stata anche la moglie-agente Wanda Nara, che solo pochi giorni fa ha pubblicato una bella foto su Instagram che la ritrae con un accappatoio nero, sullo sfondo innevato di Parigi: un bianco-nero che ha chiaramente scatenato parecchi commenti. E se il messaggio non fosse chiaro (anche se sappiamo bene che l’ex opinionista del Grande Fratello non ha fa nulla per caso) anche la caption “Oggi tutto Bianco e io di nero”. Poche parole ma che sono state più che sufficienti per scatenare i follower, e che, uniti ai like “tattici” dello stesso Icardi, hanno riacceso le indiscrezioni di mercato: anche se di fatto il contesto per tale operazione rimane più che mai fumoso. Detto che la stessa Wanda Nara e il dirigente bianconero Paratici sono rimasti in buoni rapporti, pur dopo l’affare saltato nel 2019, pure va aggiunto che lo stesso Icardi ha un solido contratto con il Psg fino al 2024 e che con Pochettino in panchina, lo stesso argentino pare rinato. E non scordiamo che la Juventus potrebbe non avere posto per l’attaccante di Rosario, anche se tra i rinnovi di Ronaldo e Dybala potrebbe ancora succedere di tutto.

