Icardi alla Roma?/ Inter, lo scambio con Dzeko e le piste Napoli-Juventus

Mauro Icardi-Roma, nuovi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante argentino. Fuori dal progetto Inter targato Antonio Conte, il bomber rosarino è alla ricerca di una nuova sistemazione: dopo aver rispedito al mittente i vari sondaggi delle ultime settimane, l’ex Sampdoria sembrerebbe aver deciso di valutare le offerte sul tavolo. E i giallorossi fanno sul serio: secondo quanto riporta Sport Mediaset, Icardi avrebbe aperto ad un trasferimento nella Capitale. Reduce da una stagione in chiaroscuro, “appena” 11 reti in Serie A senza dimenticare il periodo trascorso ai box dopo la rottura con la dirigenza meneghina, Icardi ha scelto di non aspettare la Juventus: la deadline del 10 agosto è passata, il direttore sportivo giallorosso Petrachi prepara l’assalto. Sul piatto un contratto da 7,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, fino ad un massimo di 9 milioni annui: cifre importanti per un top player della Serie A, con il tecnico Fonseca pronto ad affidargli le chiavi dell’attacco. E attenzione al possibile scambio tra centravanti…

ICARDI-ROMA, LO SCAMBIO CON DZEKO MA NON SOLO

Da tempo l’Inter è sulle tracce di Edin Dzeko, con il bosniaco che ha messo in chiaro di voler sposare la causa nerazzurra, e secondo l’edizione odierna di Repubblica la Roma attende la proposta di uno scambio tra attaccanti: Icardi per Dzeko, con un conguaglio economico di 30-40 milioni in favore dell’Inter. Dopo aver corteggiato a lungo Gonzalo Higuain, la Lupa fa sul serio per ‘Maurito’: dopo aver vinto le resistenze del classe 1993 e della moglie-agente Wanda Nara, l’obiettivo è quello di raggiungere la fumata bianca con l’Inter. L’alternativa è Mariano Diaz, in uscita dal Real Madrid. Senza dimenticare la concorrenza: la Juventus continua a monitorare la situazione di Icardi – ma prima deve fare i conti con il capitolo cessioni – mentre il Napoli prosegue il pressing con club ed entourage: il Corriere della Sera rivela che ci sarebbe stato un contatto diretto tra il calciatore e Carlo Ancelotti, con il tecnico di Reggiolo al lavoro per convincerlo al trasferimento al San Paolo. Attesi aggiornamenti…

