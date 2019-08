Icardi alla Roma?/ Sfida a Juventus e Napoli: l’attaccante apre ai giallorossi

Mauro Icardi alla Roma, importanti aggiornamenti sul futuro dell’attaccante in uscita dall’Inter. Fuori dal progetto di Antonio Conte, l’argentino ha aperto all’addio a Milano dopo settimane di barricate: sulle sue tracce ci sono Juventus, Napoli e Roma. E sono proprio i giallorossi in vantaggio per assicurarsi le sue prestazioni: secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, il rosarino e la moglie Wanda Nara hanno dato disponibilità a trattare con il club capitolino. Sette milioni di euro netti a stagione più bonus con clausola rescissoria: questa la proposta messa sul piatto dal direttore sportivo Gianluca Petrachi, che sta discutendo con il Biscione le cifre dell’operazione. Il quotidiano aggiunge che per il momento Inter e Roma hanno parlato di 40-50 milioni di euro più il cartellino di Edin Dzeko.

ICARDI ALLA ROMA, SFIDA A JUVENTUS E NAPOLI

Il Corriere dello Sport conferma che Mauro Icardi è pronto a salutare Milano dopo la rottura, ormai insanabile, con l’Inter ma regna ancora incertezza sulla prossima destinazione. L’idea di sposare la causa Juventus lo solletica da tempo, ma i rapporti tra i due club non sono dei migliori. Anche per questo motivo il Napoli ha tentato l’affondo negli scorsi giorni, con gli azzurri che possono offrire la possibilità di giocare la Champions League da protagonista. Dopo l’arrivo di Romelu Lukaku in nerazzurro si sono chiusi tutti gli spazi per il classe 1993, che sui social network ha ricevuto un messaggio a dir poco particolare: «Ti aspetto», le parole del difensore della Roma Juan Jesus, suo ex compagno ai tempi dell’Inter. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, con la Lupa che fa sul serio: Petrachi vuole regalare a Fonseca un nuovo bomber e non è da escludere che sarà lo stesso tecnico a contattare Maurito per convincerlo al trasferirsi nella capitale!

