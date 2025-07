Non è un momento felice per Mauro Icardi e l'ex moglie Wanda Nara: l'attaccante avrebbe denunciato la sua ex compagna per aver diffuso un suo video hot

Mauro Icardi, ancora scintille con l’ex moglie Wanda Nara: cosa sta succedendo

Aria di tempesta tra Mauro Icardi e l’ex moglie Wanda Nara. Secondo quanto riferisce Adnkronos, il calciatore avrebbe incaricato i suoi avvocati di perseguire penalmente la condotta dell’ex compagna. L’ex attaccante dell’Inter ritiene di essere vittima della moglie, che avrebbe diffuso un suo video intimo. Mauro Icardi sarebbe sconcertato da quanto accaduto, perché il filmato in questione era stato condiviso all’interno della sua relazione coniugale con Wanda Nara. Ora lo stesso video sarebbe stato diffuso in rete allo scopo di agitare la relazione con l’attuale fidanzata Eugenia Suarez.

Almeno questo è quanto sosterrebbe Mauro Icardi, che proprio con Wanda Nara sta affrontando una lunga e spigolosa battaglia anche per quanto riguarda i figli. Icardi aveva denunciato l’ex moglie per indebita sottrazione delle figlie, dando vita ad un contenzioso che ancora oggi agita la coppia.

E’ una situazione intricata per Mauro Icardi e Wanda Nara. Il calciatore, oltretutto, si era trovato di recente a dover affrontare altre grane mediatiche legate al gossip, dopo che la modella uruguaiana Natasha Rey lo aveva accusato di aver ricevuto dei suoi video compromettenti. Da lì l’amaro avvertimento della showgirl che ha mandato su tutte le furie Icardi, il quale ha poi replicato via social con ironia.

“Quelle foto sono le prove che un giorno ti distruggeranno”, la frecciata al veleno di Natasha Rey. Il calciatore ovviamente ha minimizzato e definito Natasha una “presunta amante”, smentendo ogni coinvolgimento e negando la versione della ragazza. “Non ho mai accettato i suoi messaggi e lei mi ha mandato dei video gratis nuda”, ha quindi conciso seccato Mauro Icardi.