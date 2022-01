Icardi e Wanda Nara di nuovo in crisi/ Nuovi indizi social. E “China” Suarez…

Nuovi rumors su Mauro Icardi e Wanda Nara, la crisi è tutt’altro che superata. Arrivano importanti aggiornamenti dai social network: l’attaccante del Paris Saint-Germain ha smesso di seguire la moglie su Instagram. Ma non è tutto: l’ex calciatore di Sampdoria e Inter ha deciso di chiudere il suo profilo.

Mauro Icardi e Wanda Nara nuovamente ai ferri corti, dunque, come testimoniato dalla stessa modella, che si è mostrata senza la sua fede nuziale al dito. Non è ancora chiaro cosa sia successo tra i due, che preferiscono mantenere il massimo riserbo, non rispondendo alle domande dei giornalisti. Ma la stampa argentina riporta gustose novità di gossip…

Icardi e Wanda Nara di nuovo in crisi

Il giornalista Juan Etchegoyen nel corso dell’ultima puntata di Mitre Live ha rivelato che tra Mauro Icardi e Wanda Nara è spuntata un’altra volta China Suarez. Come ben sappiamo, l’attrice e l’attaccante 28enne hanno flirtato via social network e si sono incontrate in un hotel a Parigi, scatenando le ire di Wanda. La relazione è in una fase complicata, ha raccontato il cronista: «Questa volta però è accaduto qualcosa che ha infastidito molto Wanda Nara e c’entra nuovamente China Suarez». Secondo quanto ricostruito dall’esperto di gossip, la modella avrebbe sorpreso Mauro Icardi mentre guardava le ultime foto condivise su Instagram dalla sua fiamma. «A quanto pare Icardi non riesce a dimenticare la storia con China», il pettegolezzo bomba: «I contratti milionari e la loro passione per il denaro li porta a mostrarsi come una coppia innamorata in pubblico ma la realtà è ben diversa». Insomma, nuova tempesta all’orizzonte: non ci resta che aspettare nuove indiscrezioni o, volendo, nuove tracce legate ai social network: la coppia più famosa del mondo del calcio continua a fare parlare e discutere sul web…

