ICARDI, FOTO CHOC CON L’OSSIGENO/ Fans allarmati da uno scatto su Instagram

ICARDI STA BENE? UN INDIZIO SOCIAL FA PENSARE…

Mauro Icardi preoccupa tifosi e fans: l’attaccante del Paris Saint Germain, ex Inter, si è fatto fotografare in una delle Stories del suo profilo ufficiale su Instagram mentre stava ricevendo dell’ossigeno con la mascherina su un lettino. Vedere qualcuno alle prese con un macchinario per l’ossigenoterapia di questi tempi fa immediatamente pensare al Covid-19, ma Icardi è già risultato positivo al coronavirus, costretto a fermarsi la scorsa estate e a saltare le prime due partite del Paris Saint Germain in Ligue 1 perdute contro Lens e Marsiglia. L’attaccante argentino non è stato convocato per le prossima partita contro il Digione a causa di una forte gastroenterite e in molti ritengono che sia probabilmente quella a causare la necessità dell’ossigenoterapia. Ma è chiaro che la preoccupazione, proprio per l’emergenza dovuta alla pandemia globale, è stata forte e i commenti si sono moltiplicati su tutte le piattaforme social. E con essi anche le critiche, per qualcuno che ritiene che con questa foto Mauro abbia voluto ironizzare proprio sull’emergenza.

ICARDI, FOTO CON L’OSSIGENO E CRITICHE SOCIAL

Questo perché Icardi ha pubblicato la foto con la mascherina dell’ossigeno senza alcuna didascalia, e in molti hanno ritenuto che con cattivo gusto l’attaccante del PSG abbia voluto richiamare alle immagini viste ormai milioni di volte in tutto il mondo legate all’emergenza coronavirus. Questo nonostante la spiegazione sembrerebbe essere molto semplice: prima della finale di Champions League dello scorso agosto anche il brasiliano Neymar, compagno di squadra di Icardi al PSG, si era fatto ritrarre su un lettino con indosso una maschera per l’ossigenoterapia, un metodo che i calciatori del club francese sembrano utilizzare come abitudine per recuperare dalle fatiche dei vari incontri disputati. Inoltre, a spazzare via ogni dubbio è arrivato un altro post della moglie di Mauro, Wanda Nara, che ha taggato il marito chiamandolo a tavola per la cena. E dunque sembra che nessun problema sia legato a Icardi e alla somministrazione d’ossigeno a cui si è sottoposto.



