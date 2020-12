Iconize e Armando Condemi, ex fidanzati Tommaso Zorzi/ Claudio Sona? Solo un amico

Negli ultimi giorni Tommaso Zorzi, ex star di Riccanza e attuale concorrente del Grande Fratello Vip, ha fatto parlare di sé per la sua cotta per Francesco Oppini, conosciuto dentro la casa del reality show. I due concorrenti hanno legato molto e sono diventati amici inseparabili. Ma quando il figlio di Alba Parietti ha lasciato la casa, Zorzi ha confessato a Malgioglio di provare qualcosa di più una semplice amicizia. Ma prima di Oppini, chi ha fatto breccia nel cuore di Tommaso Zorzi? L’ex fidanzato più famoso dell’influencer milanese è senza ombra di dubbio Marco Ferrero, meglio conosciuto come Iconize. I due ragazzi si sono fidanzati nel 2017 e sono stati insieme per sei mesi. A farli conoscere è stata Aurora Ramazzotti, grande amica di Zorzi. “Marco lo conosco da tanto tempo e non è mai stato amore a prima vista. Ci siamo scontrati sin da subito perché su certi aspetti siamo davvero agli antipodi. Col passare del tempo, invece, ci siamo resi conto che siamo più simili di quanto pensavamo e così è nato tutto”, ha raccontato Zorzi in un’intervista a Gay.it. La loro storia non deve essere finita nel migliore dei modi: ancora oggi, nella casa del Grande Fratello, Tommaso sembra infastidirsi all’istante non appena si nomina il suo ex.

TOMMASO ZORZI, EX FIDANZATI: ICONIZE e ARMANDO CONDEMI

Tommaso Zorzi e Claudio Sona, ex tronista di Uomini e Donne, non hanno mai nascosto di essere molto amici e nell’estate del 2019 si è vociferato di un possibile flirt tra i due. Ma nelle scorse settimane Claudio Sona, ospite di “Casa Chi”, ha rivelato che tra lui e Zorzi c’è solo una bellissima amicizia:“La nostra è una bellissima amicizia nata un paio di anni fa, niente di più niente di meno. Litighiamo e si fa pace subito, fortunatamente non abbiamo ex in comune”. Quando gli è stato chiesto di commentare il percorso dell’amico dentro la casa del Grande Fratello Vip ha poi risposto: “Il suo percorso mi piace. È super coerente e sincero. Se pensa una cosa te la viene a dire senza problemi”. L’ultimo fidanzato ufficiale di Tommaso Zorzi è stato il designer Armando Condemi, con il quale il 25enne si è frequentato nell’inverno del 2019. La loro relazione è nata in modo inaspettato: Tommaso aveva ingaggiato Claudio per fare uno scherzo ai propri follower e durante la registrazione tra i due è scoccata la scintilla. “Alla fine, come un gol al novantesimo, è arrivato anche per me. è proprio vero che appena smetti di cercare il tuo genitore 2, sarà lui a trovare te”, aveva scritto la star di Riccanza pubblicando una foto con tanto di bacio con Armando Condemi. La loro storia è però finita in modo improvviso.



