Iconize, ex fidanzato Tommaso Zorzi/ Marco Ferrero: “Stanco e deluso da lui, basta”

Quella tra Tommaso Zorzi e Marco Ferrero, alias Iconize, è una storia d’amore finita male. Proprio pochi giorni fa tra i due ex è scoppiato un acceso botta e risposta dopo l’apparizione di Marco a Pomeriggio 5 proprio per parlare della rottura con Zorzi. Un gesto che non è piaciuto al gieffino che ha dunque replicato in modo molto pungente. Lo scontro si è però inasprito dopo una confidenza nata tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello proprio su Iconize. Secondo questa, l’influencer avrebbe finto un’aggressione solo per far parlare di sé. Dichiarazioni molto pesanti che hanno costretto Marco ad intervenire in prima persona.

Tommazo Zorzi e Iconize: una guerra a distanza

In quest’occasione Iconize ha infatti attaccato nuovamente Tommaso Zorzi. “Sono stanco e deluso da Tommaso. – ha esordito – Le accuse che mi ha fatto lui e Dayane sono davvero gravi. Hanno insinuato che mi sia tirato un pugno da solo per inscenare una rissa, un attacco da parte di omofobi per avere visibilità.” Così ha replicato: “Io rispondo dicendo che solamente un decerebrato, un deficiente, un pazzo di mente può fare una cosa del genere. Io sono una persona capace di intendere e volere, che ha un proprio lavoro, le proprie ambizioni. Ho sempre fatto video di cui ne vado un sacco fiero. Sin da quando ero piccolo ho subito bullismo e mi sono ritrovato in situazioni analoghe. Dei cazzotti in faccia”. Che la diatriba tra i due ex fidanzati sia finita qui?

