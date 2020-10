Iconize/ Finta aggressione omofoba? La verità a Non è la D’Urso

Iconize è pronto per svelare la verità sulla presunta aggressione omofoba subita e, per farlo, ha scelto il salotto di Live – Non è la D’Urso. L’influencer, all’anagrafe Marco Ferrero, si sarebbe tirato un surgelato in faccia fingendo, poi, di essere stato aggredito da persone omofobe. A raccontare l’accaduto è stato Alberto De Pisis le cui parole sono state poi confermate da Soleil Sorge. “ Si è tirato un surgelato addosso per inscenare un attacco omofobo “, ha detto Alberto De Pisis, nel salotto di Pomeriggio 5, nella puntata trasmessa il 7 ottobre. Una rivelazione che ha immediatamente fatto il giro del web e scatenato pesanti critiche nei confronti di Iconize che oggi, domenica 11 ottobre, ospite di Live – Non è la D’Urso, è pronto a raccontare la propria versione dei fatti rispondendo a tutte le domande di Barbara D’Urso.

ICONIZE, SILENSIO SUI SOCIAL PRIMA DI NON E’ LA D’URSO