Iconize, foto bacio con Tommaso Zorzi a San Valentino/ Poi rimuove lo scatto e…

Ormai abbiamo imparato bene che Iconize riesce a far parlare di sè in qualsiasi momento e per qualsiasi cosa e anche ieri, nella giornata dedicata agli innamorati, nel giorno di San Valentino, è riuscito a fare lo stesso. Questa volta niente botte, niente fake news, questa volta è bastata la foto che lo ritrae intento a baciare Tommaso Zorzi mentre sullo sfondo campeggia un grande arcobaleno. Inutile dire che la foto ha fatto subito il giro del web e a niente è servito il fatto che Iconize abbia poi deciso di tagliare corto e rimuovere lo scatto, il danno (o forse le visualizzazioni) ormai era fatto e oggi tutti si chiedono il perché di quella foto visto che tra i due le cose non sono finite benissimo e adesso non corre buon sangue. Molti sono convinti che il suo intento sia quello di arrivare fino al Grande Fratello Vip 2020, altri sono convinti che si sia davvero trattato di un errore o forse di una frecciatina al vippone nella casa. Come andrà a finire adesso?

Iconize, foto bacio con Tommaso Zorzi a San Valentino

Il post di Iconize era accompagnato da un’inequivocabile didascalia ovvero “San Valentino” ma dopo qualche minuti lo stesso Marco Ferrero, 29 anni, ha deciso di rimuovere il tutto. Che si trattasse di una frecciatina nei confronti dell’ex o solo nostalgia? I due si erano conosciuti tramite Aurora Ramazzotti, migliore amica di Tommaso, e la loro relazione sarebbe durata poco più di un anno finita poi per una serie di incomprensioni e lo stesso Tommaso aveva poi raccontato: “Siamo due ex fidanzati che si trascinano a vicenda, siamo uno la zavorra dell’altro” per poi accusare Iconize rivelando che è solo uno “abbagliato dalla smania di protagonismo”. Forse anche la foto pubblicata è frutto di questa sua smania?



