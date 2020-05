Iconize, Marco Ferrero aggredito a Milano/ “Mi hanno urlato froci* e picchiato!”

Pubblicità

Per Marco Ferrero, meglio noto su Instagram come Iconize, quella di ieri 11 maggio era una serata come tutte le altre. Uscito col cane per fare una passeggiata, ha incontrato tre ragazzi che, in pochi minuti, gli hanno fatto vivere un incubo. A raccontarlo è proprio lui, con un video pubblicato su Instagram in cui mostra il volto palesemente tumefatto. Iconize racconta poi cosa gli è accaduto: “Ieri sera sono uscito col mio cane a fare una passeggiata e tre ragazzi mi hanno fermato per chiedermi una sigaretta. – ha esordito, per poi continuare – Io la sigaretta non ce l’avevo e quindi ho detto di no. Uno di loro tre mi ha urlato ‘froc*o’, io ho risposto perché non ho timore, sono felicissimo di essere chi sono e uno si è girato e mi ha tirato un pugno”.

Iconize, la denuncia dopo l’aggressione: “sono rimasto sotto shock”

Scosso dal terribile incontro, Marco Ferrero è risalito in casa, decidendo di non raccontare nulla e di mettersi a dormire. Questa mattina però la decisione di dire tutto e pubblicamente. “Io sono rimasto sotto shock e loro sono scappati. Oggi mi sono svegliato e a mente fresca ho detto ‘ora voglio dire queste cose’. – ha aggiunto Iconize, che così ha continuato – Questo è bullismo puro. A volte sei bullizzato perché hai dei chili di troppo, hai gli occhiali, sei gay, sei lesbica.” Così, rivolgendosi direttamente ai suoi aggressori, ha chiesto: “Sapete che vergogna si prova a essere bullizzati? Le persone pensano di avere qualcosa di sbagliato”. Tantissimi i messaggi di solidarietà ricevuto subito dopo la sua denuncia, come quello del Gay Center, che ha scritto: “Quanto avvenuto è molto grave e si somma agli episodi che quotidianamente ascoltiamo. A Marco va la nostra piena solidarietà e lo ringraziamo per la forza che ha avuto nello scegliere di dichiarare l’aggressione pubblicamente.”





