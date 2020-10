“Iconize, surgelato in faccia per fingere attacco omofobo”/ D’Urso furiosa: “Usata!”

Nuovi dettagli shock arrivano sull’aggressione omofoba, o presunta tale, subita da Iconize. Nello studio di Pomeriggio 5 è tornata Soleil Sorge ma con li stavolta c’è anche Alberto De Pisis, che conferma la versione della ragazza e, anzi, aggiunge ulteriori e terribili dettagli. Alberto non solo conferma che Iconize si sarebbe procurato da solo il livido all’occhio, inscenando poi un’aggressione omofoba, ma sarebbe anche testimone dei messaggi inviati a Soleil in cui faceva cenno alla volontà di mettere in scena una cosa simile. La Sorge si dice subito in difficoltà: “Non vorrei andare oltre su questo argomento che è davvero delicato. Preferirei parlasse Iconize e raccontasse lui tutti”, ma ormai è troppo tardi.

“Iconize si tirato un surgelato in faccia: Barbara D’Urso sotto shocki a Pomeriggio 5

È Alberto De Pisis a lanciare però la vera bomba: “Iconize si è tirato un surgelato addosso per inscenare un attacco omofobo!” svela in diretta. Barbara D’Urso è sotto shock e chiede chiarimenti, ma la frase rispecchierebbe perfettamente quanto accaduto: Iconize si sarebbe gettato da solo in faccia un surgelato per procurarsi il livido poi esibito proprio a Pomeriggio 5 come attacco omofobo. La conduttrice diventa una furia: “Questa sarebbe una cosa gravissima, poi vieni qui e lo racconti a tutti…. No, mi dispiace ma non mi usi, non mi usi così!” Cosa e come replicherà Iconize a queste pesantissime accuse?



