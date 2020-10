Iconize, tapiro d’oro da Striscia la Notizia/ “L’aggressione omofoba? Ho sbagliato”

Tapiro d’oro per Iconize dopo la verità sull’aggressione omofoba che aveva raccontato lo scorso maggio. Prima attraverso dei video sui social e poi in diretta a Pomeriggio 5, Iconize, all’anagrafe Marco Ferrero, aveva raccontato di aver subito un’aggressione omofoba a Milano Qualche giorno fa, però, è spuntata la verità. “Voglio chiedere scusa a tutti dal primo all’ultimo iniziando a chiedere scusa a Barbara (d’Urso, ndr.). Scusa ai miei amici se non ho raccontato la verità e scusa a tutti quelli che mi seguono e sanno che ho sempre sostenuto la comunità LGBT. Quando è successo era un periodo molto buio in cui ho subito tante violenze psicologiche, uscivo da storie tossiche. Io mi vergogno di quello che ho fatto”, ha raccontato l’influencer ammettendo di non aver detto la verità. In seguito alla sua ammissione, Valerio Staffelli si è messo sulle sue tracce per consegnarli il tapiro d’oro.

ICONIZE E IL TAPIRO D’ORO A STRISCIA LA NOTIZIA

Nella puntata di Striscia la Notizia in onda oggi, giovedì 15 ottobre, sarà trasmesso il servizio della consegna del tapiro d’oro ad Iconize. Valerio Staffelli ha raggiunto Marco Ferrero per chiedergli spiegazioni e capire il motivo che lo ha spintoa tale atteggiamento. “Ho sbagliato. Ho fatto una cosa molto grave, di cui mi pento”, ha dichiarato l’influencer ai microfoni del tg satirico di Antonio Ricci. “Spero di imparare dagli errori e di potermi riscattare. Chiedo scusa a tutti, ma sotto c’è tanto altro che prima o poi racconterò“, ha aggiunto Iconize in attesa di poter svelare ulteriori dettagli su quanto accaduto.



