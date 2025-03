Ida Castiglioni, la cui storia sarà tra quelle protagoniste del programma “Le ragazze”, è stata la prima donna velista a chiudere in 37 giorni la “Ostar”, la più dura regata per navigatori solitari. È l’unica donna che è riuscita in una simile impresa. La “Ostar” collega l’Inghilterra e più precisamente Plymouth, con Newport, negli Stati Uniti. Era il 1976 ed era giovanissima quando decise di tentare l’impresa, percorrendo oltre 3 mila miglia con il mare in ogni condizione, spesso proibitive. Nella sua vita Ida Castiglioni non è stata solamente una velista molto apprezzata e conosciuta. Si è infatti dedicata, dopo aver lasciato il mondo dello sport, al giornalismo ma anche al design, diventando architetto.

Ida Castiglioni, raccontando la sua impresa a La Gazzetta del Mezzogiorno, ha ricordato che la sua famiglia era contro, non voleva: avevano paura che quella ragazzina minuta potesse andare in contro a cose molto gravi, più grandi di lei. Ma così non è stato. Lei, in silenzio, è riuscita a condurre una vera e propria impresa, portandola a termine. “All’arrivo pesavo 13 chili in meno. Per giorni non ho dormito, perché c’era il pericolo di iceberg o navi all’orizzonte” ha raccontato ancora. Così, chi fa questa regata avventurosa, può solo chiudere gli occhi dieci minuti alla volta.

Ida Castiglioni, chi è: da Varese al mare

Ida Castiglioni si è scoperta innamorata del mare e del vento: cosa bizzarra per una bambina nata a Varese. Eppure furono proprio le vacanze in Liguria e poi quel viaggio a Caprera a farla innamorare della vela. “Nel giro di due anni ho fatto tutti i corsi e sono diventata istruttore” ha rivelato Ida. La velista è sempre stato un esempio di forza e resilienza, nello sport e non soltanto. A 42 anni è diventata mamma di un figlio che ritiene “mio, prima di chiunque altro”. Lo ha avuto, infatti, dopo tre aborti.