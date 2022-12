Ida e Alessandro ospiti a Verissimo/ Bufera sulla Toffanin: “Motivo per non vederlo”

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: l’ospitata a Verissimo dopo Uomini e donne

Sono usciti da Uomini e donne più felici ed innamorati che mai e, ora, hanno tutta l’intenzione di vivere il loro amore a 360°. Ida Platano e Alessandro Vicinanza è solo l’ultima delle numerose coppie conosciutesi e formatesi nel dating show di Maria De Filippi. Ed è un’immensa gioia soprattutto per la storica Dama del programma che, dopo i lunghi tira e molla con Riccardo Guarnieri negli ultimi anni, ha trovato la persona adatta a lei e con cui costruire un futuro insieme.

Per raccontare al meglio questa love story e riviverne tutte le emozioni, Silvia Toffanin ha deciso di ospitare la coppia nella puntata di Verissimo in onda domenica pomeriggio. L’annuncio dell’ospitata è stato condiviso sul profilo Instagram del programma e, se da un lato ha ricevuto i consensi dei sostenitori della coppia, dall’altro ha attirato a sé numerose critiche. Una buona fetta di pubblico, infatti, ha duramente criticato la scelta della conduttrice di accogliere nel suo salotto la neo-coppia di fidanzati. Il malumore serpeggia sotto il post con uno strascico di polemiche e duri attacchi sia alla Toffanin sia a Ida e Alessandro.

Verissimo, bufera su Ida e Alessandro: attacchi anche a Silvia Toffanin

Boicottare Verissimo per non assistere all’intervista di coppia di Ida Platano e Alessandro Vicinanza: è questo il pensiero comune che domina sotto il post condiviso dal programma. “Un motivo in più per non vederlo….ma come si fa a dare importanza a gente inutile che non ha né arte né parte, la TV italiana cade sempre più giù” scrive un utente. C’è anche chi non crede all’amore della coppia e attacca duramente l’ex Dama: “Un po’ di pubblicità in giro, qualche copertina e poi a gennaio Ida ritornerà a uomini e donne con le solite lamentele“.

Le critiche però sono indirizzate anche alla stessa Silvia Toffanin: “La gente guarda/ava il tuo programma per le storie vere ma da un po’ ti sei riempita il programma con uomini e donne e grande fratello“. Molti utenti ritengono infatti che il programma non sia più lo stesso. In effetti, specie negli ultimi anni, la conduttrice ha spesso accolto nel suo salotto volti noti dei programmi cult Mediaset, dai concorrenti del Grande Fratello Vip alle coppie di Uomini e donne, ma anche gli allievi di Amici. L’ospitata di Ida Platano e Alessandro Vicinanza è dunque l’occasione, per una fetta di pubblico, per stroncare il format pomeridiano dei week-end di Canale 5.

