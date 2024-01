Ida e Cristina distruggono Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne/ “Bugiardo, incoerente”, Roberta lo incastra

Alessandro Vicinanza nel mirino delle polemiche a Uomini e Donne: scontro con Ida Platano

La decisione di Alessandro Vicinanza di chiudere la frequentazione con Cristina Tenuta a Uomini e Donne ha sollevato non poca sorpresa e polemiche. Oltre alla sorpresa della stessa Cristina, e il susseguente intervento di Maria De Filippi, anche Ida Platano ha voluto dire la sua sul comportamento del suo ex fidanzato. “Sei incoerente! Dici delle cose poi dopo due giorni cambi.” ha esordito la tronista, che si è però subito ritrovata a fare i conti con la replica furiosa di Alessandro.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 25 gennaio 2024/ Trono di Ida Platano: Ernesto vuole andarsene

“Io a Ida Platano non ho mai mancato di rispetto e non ho mai permesso a nessuno di dire qualcosa su di lei. – ha tuonato Vicinanza a Uomini e Donne – Ida invece ha fatto un’esterna con una persona che conosceva da un’ora, che diceva: ‘Il tuo ex fidanzato è un mediocre e rosicone’. Lei rideva! Io mai mi sono permesso! Io con lei ci sono stato e le ho voluto bene e non lo so, le voglio bene ancora! Capisci che questo atteggiamento suo però mi fa perdere la stima ancora di più.”

IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ "Con Sergio mi sono sentita tanto desiderata". Poi la lite con Mario

Cristina e Roberta Di Padua, attacchi e rivelazioni su Alessandro Vicinanza: il cavaliere alle strette

“Ma sai quante volte mi hai screditato tu al centro dello studio? Io ti ho trattato come un re!” è stata allora la replica di Ida, che ha ribadito la volontà e il diritto di dire la sua sul suo conto ogni volta che preferisce. “Chissà perché, fatti una domanda” ha insinuato allora Vicinanza, che si è però ritrovato a fare i conti anche con gli attacchi di Cristina e Roberta Di Padua.

“Sei bugiardo”, l’ha accusato Cristina, lasciando poi la parola a Roberta. Sentendosi chiamata in causa, la dama ha portato a galla una frase sospetta che Alessandro le ha detto durante un loro incontro a Salerno: “Mi ha baciata in un vicolo più isolato e mi ha detto ‘Ricordatelo questo bacio perché è sentito, non è come gli altri’. Cosa volevi dire? Io capisco che è sentito di sentimento, non di attrazione.”

Ida Platano, dura lite con Mario Cusitore a Uomini e Donne/ Nuova segnalazione su di lui, poi un'esterna…

© RIPRODUZIONE RISERVATA