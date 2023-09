Ida e Noah, chi sono i figli di Alex Schwazer e Kathrin Freund/ “Spero di essere per loro ciò che…”

Ida e Noah, chi sono i figli di Alex Schwazer e Kathrin Freund

Alex Schwazer e Kathrin Freund hanno coronato il loro amore non solo con il matrimonio, ma soprattutto con la nascita dei figli Ida e Noah.La primogenita della coppia, Ida, è nata nel 2017, prima che il campione e la moglie decidessero di convolare a nozze. Due anni più tardi, nel settembre del 2019, hanno deciso di sposarsi e nel 2020 hanno regalato alla loro bambina un fratellino con la nascita del secondogenito, Noah. Con i suoi bambini, Alex ha un rapporto speciale. Ama trascorrere il tempo libero che ha a disposizione con loro, giocando e lasciandoli anche liberi di commettere errori che sono importanti per farli crescere.

Grande Fratello 2023, 3a puntata/ Diretta, eliminato: Anita e Letizia contro Grecia

Nella casa del Grande Fratello 2023, Alex ha ammesso di essere meno severo rispetto alla moglie Kathrin che, invece, ha il ruolo di essere quella più dura nella loro educazione.

Le parole di Alex Schwazer sui figli Ida e Noah

Alex Schwazer, nella casa del Grande Fratello 2023, ha parlato della propria vita e del rapporto con il padre che è sempre stato molto presente nella sua vita, credendo fortemente in tutto ciò che ha fatto. Una figura fondamentale per Alex che, oggi, essendo padre di due bambini, chiacchierando con Rosy Chin, ha ammesso di non sentirsi totalmente all’altezza di essere padre augurandosi di poter essere, un giorno, per i suoi bambini, ciò che è stato per lui il padre.

Claudio Roma difeso da un ex Uomini e donne/ Polemica sul Grande Fratello 2023: "Indignazione per..."

Una confessione sincera quella del campione che, con la moglie Kathrin e con i figli Ida e Noah ha trovato la sua serenità nella vita privata ed oggi che è nella casa del Grande Fratello 2023 sono proprio loro i suoi primi sostenitori.

LEGGI ANCHE:

Angelica Baraldi gelosa di Massimiliano Varrese al GF?/ Lui si avvicina a Heidi, lei: "La nomino!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA