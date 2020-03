Ida e Riccardo da Uomini e Donne alla quarantena/ “Stiamo bene, non litighiamo”

Ida e Riccardo di Uomini e Donne sono più innamorati che mai. La celebre coppia del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 si è ritrovata a vivere questo particolare momento di quarantena insieme. L’emergenza sanitaria da Coronavirus, le regole e i divieti imposti dal Governo per fronteggiare la diffusione del virus Covid 19, ha visto la coppia riunita nella casa di Brescia della bellissima dama. Una “convivenza” forzata, che però sta funzionando alla grande stando a quanto raccontato dalla coppia durante una lunga intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. La dama, infatti, parlando di questi giorni di Quarantena e isolamento ha detto: “sono giorni molto, molto particolari. Difficili. Sto cercando di adottare tutte le regole che sono state giustamente date, sono molto prudente in ogni cosa che faccio”. Ida Platano non nasconde, come del resto capita a tutti, un pò di paura per questo virus che preoccupa tutto il mondo: “sono una donna coraggiosa, ma anche io tendo ad abbattermi, perché si fanno tantissimi pensieri e spero davvero che tutti insieme riusciremo a uscire da questo momento più forti di prima, riprendendo la nostra quotidianità, uscendo da tutto ciò da vincenti”.

Ida e Riccardo in isolamento: “siamo a casa da dieci giorni”

Ida e Riccardo sono così passati dagli studi di Uomini e Donne all’isolamento forzato per via del Coronavirus. La dama e il cavaliere si sono ritrovati a trascorrere questo momento così difficile insieme come ha raccontato lo stesso Riccardo: “siamo insieme a casa sua da ormai dieci giorni, da ancora prima che entrassero in vigore questi divieti. Io sarei dovuto tornare a casa mia per degli impegni per il quindici marzo, ma poi ho deciso di rimanere qui, per stare tutti insieme fino alla fine di questa quarantena”. Anche il cavaliere non nasconde di provare uno stato di ansia e tensione per tutto quello che sta succedendo: “c’è tanta ansia per tutto, per noi e anche per i miei familiari. Il rischio del contagio lo corriamo ogni giorno, anche solo per uscire a fare la spesa. Ovviamente ci alterniamo a farla per non lasciare il piccolo da solo a casa, così evitiamo di farlo uscire. Spero che passi tutto quanto prima”. Questa quarantena forzata però si sta rivelando positiva per il loro rapporto di coppia come ha raccontato Ida: “sta andando bene e ovviamente continuo ad amarlo moltissimo. Riccardo è qui da me a Brescia già da diversi giorni ed è una fortuna averlo al mio fianco in questo momento. Stiamo trascorrendo questo periodo “particolare” insieme e le devo dire che per il momento non abbiamo ancora litigato”. Durante questi giorni di isolamento la coppia sta trascorrendo il tempo a fare mille cose insieme, tra cui anche cucinare come precisa Riccardo: “amo cucinare per lei. L’altro sera con del sugo, delle melanzane e del formaggio Ie ho preparato um buonissima parmigiana!”.



