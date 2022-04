Ida e Riccardo nascondono flirt a Uomini e donne?/ Un dettaglio accende la polemica

Uomini e donne, Riccardo e Ida a cena insieme?

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 avviando la loro lovestory al trono over di Uomini e Donne, poi naufragata di recente – dopo vari tira e molla – e ora tornano a far parlare di sé. Si tratta di Riccardo Guarnieri e Ida Platano, che sono ora nel mirino delle accuse generali di chi li taccia di nascondere un loro ritorno di fiamma in corso, al pubblico del piccolo schermo .

Nelle ultime registrazioni del dating show di Canale 5, Riccardo ha registrato il suo inaspettato ritorno al trono over, dove ha ritrovato l’ex storica Ida. I due si sono resi protagonisti di una serie di riavvicinamenti tra loro nelle ultime puntate di Uomini e Donne , giungendo ad un ballo lento sulle note di Io volevo solo te di Lda e tra le lacrime di Ida, il che ha lasciato pensare a molti che la storia d’amore tra i due non sia mai giunta all’epilogo.

E in queste ore i dubbi generali sulla storica coppia aumentano, dal momento che la blogger Daianira Marzano getta ombre su di loro rispetto a delle Instagram stories dei due ex, sospette di un ritorno di fiamma top secret tra gli ex storici.

La beninformata segnala tra le sue stories segnalatrici che i due possano essersi intrattenuti nelle scorse ore ad una cena insieme, dal momento che i diretti interessati hanno condiviso delle immagini che rimanderebbero ad una possibile uscita serale condivisa nel medesimo locale. Che Ida Platano e Riccardo Guarnieri stiano nascondendo ai fedeli telespettatori un ritorno di fiamma top secret è una possibilità più che probabile, soprattutto per la maggior parte dei fan della coppia nata a Uomini e donne.

La segnalazione ai danni di Riccardo Guarnieri e Ida Platano

La segnalazione di Daianira Marzano ai danni di Riccardo Guarnieri e Ida Platano, giunta tra le Instagram stories della blogger, testualmente riprende quanto segue: “Nella storia di Riccardo si vede una giacca dello stesso colore di quella di Ida… magari saranno stati a cena insieme. Per me questo è tornato per riprendere Ida e fare quattro soldi”.

La stessa Marzano infiamma la polemica del momento sollevata dai telespettatori sul conto di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che taccia i due ex di nascondere in tv un loro ricongiungimento di coppia, al fine di tornare a presenziare a Uomini e donne per visibilità, collaborazioni lavorative e business. “Lui vuole solo visibilità. I due vogliono continuare le farse visto che da soli non hanno accocchiato niente”, è il commento personale al veleno di Daianira Marzano.

Che Ida e Riccardo possano replicare alle accuse generali che li coinvolgono?











